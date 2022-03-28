Perşembe ve Cuma günleri idari tatil olursa bayram tatili 9 gün olacak. Eğer birleştirilmez ise 3 gün

2022 Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan orucu için tüm dünya müslümanları hazırlıklarını tamamlayarak ilk orucun hangi gün olduğunu merak etmeye başladılar bile.

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün?

Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri idrak edilecek. Perşembe ve Cuma günlerinin birleştirilmesi ihtimalinde bayram tatili 9 gün olacak. Eğer birleştirilmezse 3 gün olacak

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Perşembe ve Cuma günleri idari tatil olursa bayram tatili 9 gün olacak. Eğer birleştirilmez ise 3 gün