Kadir Gecesi Münasebetiyle Ülke Çapında Yayın Yapan TV/Radyo Kanallarında Yayınlanacak Kur’an-ı Kerim ve Mevlit Programları Listesi

Diyanet TV, TRT 1 (Yatsı Namazından Sonra)

-Tekirdağ/Süleymanpaşa Saffet Konmaz Camii

Kanal D (Yatsı Namazından Sonra)

-Ankara/Yenimahalle Beştepe Millet Camii

TGRT Haber, TGRT Belgesel, TGRT EU, TGRT FM (Akşam Namazından Sonra)

-Hakkâri/Merkez Ulu Camii

Vav TV 20.40 - 21.45

-İstanbul/Beyoğlu Taksim Camii

Kanal 7 20.40 - 22.20

-İstanbul/Fatih Fatih Camii

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayında Kadir Gecesi, 27 Nisan 2022 günü idrak edilecek.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sual: Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

CEVAP

Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Allahü teâlâ, Kadir Gecesi'ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi.)

Resulullah'a “sallallahü aleyhi ve sellem”, kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu. Uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce, Allahü teâlâ ona bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsan etti. Allahü teâlâ, (Kadir Gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibini ferahlandırdı. (İ. Malik)

Resulullah efendimiz, (Benî İsrail peygamberlerinden 80 yıl hep ibadet eden oldu) buyurunca, Eshab-ı kiram hayret etti. Cebrail aleyhisselam gelip, (Yâ Resulallah, ümmetin o peygamberlerin, [diğer işlerin dışında] 80 yıl hep ibadet etmesine şaşıyorlar. Allah sana ondan iyisini verdi) diyerek, (Kadir Gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu. (Rıyad-ün-nasıhin)

Baliğ olarak 50 yıl yaşayan kimse, 50 tane Kadir gecesi geçirir. Bir gece, 80 yıl değerinde olunca, 50x80=4000 yıl eder. 4 bin yıl ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur. Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar, Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.) [Deylemi]

(Sevabını Allah'tan umarak, Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhârî]

(Kadir Gecesi'nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.