2022 Katar Dünya Kupası'nda madalyaya uzanacak olan ülkelere verilecek ödülller belli oldu.Şampiyon 40 Milyon Dolar

2022 Katar Dünya Kupası'nda madalyaya uzanacak olan ülkelere verilecek ödülller belli oldu. Buna göre;

Şampiyon 40 Milyon Dolar,

İkinci 30 Milyon Dolar,

Üçüncü 27 Milyon Dolar

Dördüncü 25 Milyon Dolar .

2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvasıdır.

2 Aralık 2010'da yapılan oylama sonucunda, FIFA tarafından açıklanan ev sahibi ülke Katar olmuştur. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacaktır. Katar Futbol Federasyonu tarafından organize edilen bu turnuva, bünyesinde çeşitli ilkleri ve sonları barındırmaktadır. Öncelikle Arap ve Müslüman dünyasında düzenlenen ilk Dünya Kupası'dır. Ayrıca Orta Doğu'daki ilk ve Güney Kore ile Japonya'nın ev sahipliği yaptığı 2002'deki FIFA Dünya Kupası'ndan beri Asya'daki ikinci Dünya Kupası olma özelliklerini bulundurmaktadır. Bu turnuvanın bir diğer farkı ise 32 millî takımın yer aldığı son Dünya Kupası olmasıdır; çünkü 2026'daki organizasyondan itibaren takım sayısının 48'e çıkarılması kararı alınmıştır.

Katar'da yaz aylarındaki yoğun sıcaklık nedeniyle bu Dünya Kupası Kasım ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar gerçekleştirilecektir. Bu da onu Mayıs, Haziran veya Temmuz aylarında yapılmayan ve Kuzey yarımkürede sonbahar ve kış aylarında düzenlenen ilk turnuva hâline getirmektedir. Organizasyon yaklaşık 29 günlük, yani diğerlerinden biraz daha kısa bir zaman diliminde oynanacaktır. Turnuva nedeniyle Avrupa başta olmak üzere dünyada devam eden futbol liglerine 1 ay kadar ara verilmiştir.

Turnuva, 20 Kasım 2022 tarihinde, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador'a 2-0 mağlup olduğu maç ile başlamıştır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'de, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile sona erecektir.

Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.