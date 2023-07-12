4 Temmuz 2023 Salı reyting sonuçları

TOTAL

Geçtiğimiz hafta salı günü TOTAL grubunda ilk sırada TV8’in reyting rekortmeni yarışma ve yemek programı “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı. İkinici sırada Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Dönence” dizisi hemen ardından üçüncü sırada ise “Fox Ana Haber” sıralamaya girdi.

AB

4 Temmuz 2023 Salı günü reyting sonuçlarında AB grubunda ise ilk sıra değişmedi. Masterchef Türkiye All Star” birinci, Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Dönence” dizisi ikinci ve Show TV’nin komedi programı “Güldür Güldür Show” ise üçüncü sırada yer aldı.

11 Temmuz Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçlarını içeren listeler, bir sonraki gün yayınlanıyor. 12 Temmuz günü yayınlanan reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.