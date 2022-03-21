Saruhanlı ailesi, Ödemiş’te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba… Emin’in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı’nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır. Yapım: Ay Yapım Yapımcı: Kerem Çatay Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar Senaryo: Ekin Atalar Yönetmen: Çağrı Bayrak OYUNCULAR Haluk Bilginer Tolga Sarıtaş Ayda Aksel Beril Pozam Özge Yağız Hakan Kurtaş Deniz Hamzaoğlu Taner Rumeli Bihter Dinçel Cem Uslu Zeynep Tuğçe Bayat Özge Özacar Oktay Çubuk Sedef Akalın Damlasu İkizoğlu