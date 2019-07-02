Mobil Dünyadan Para Kazanmak Kaçınılmaz Hale Geliyor!

Son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişmeye devam eden mobil dünya, bir çok kişiye iş kapısı olmaya devam ediyor. Binlerce hatta milyonlarca kişi internetten para kazanmanın yollarını araştırma eğilimine giriyor. Bu özel içeriğimizde internetten para kazanma sektörü hakkında geniş çaplı bilgiler vermeyi amaçlıyoruz.

İnternetten Nasıl Para Kazanılır?

Bunun için çok fazla yöntem ve farklı platformlar üzerinden bir çok seçenek var. İnternetten para kazanmanın en basit ve zahmetsiz yolu olan anket doldur para kazan sektörü bu işin başında geliyor. Sonrasında blog yazarlığı, satış ortaklığı ile Google - Yandex gibi arama motoru araçları üzerinden çeşitli yollarla para kazanma teknikleri, elbette şu aralar herkesin yapmaya çalıştığı gibi Youtube üzerinden para kazanmak ve tabi ki mobil uygulamalardan gelir elde etmek şeklinde bu listeyi oluşturabiliriz. Şimdi sırasıyla bu yöntemleri detaylandıralım.

Anket Doldurarak Nasıl Para kazanılır?

Anket doldur para kazan sektörü belki de online kazanç sektörünün en eski yöntemleri arasında yer alıyor. Günümüz teknolojisi sayesinde artık anket başına bir kaç kuruş kazanmak yerine çok daha yüksek oranlar kazanılabiliyor. Özellikle yabancı anket firmalarının Türkiye pazarına girmesi ile birlikte anket doldurarak para kazanma sektörü belki de hiç olmadığı kadar canlılık göstermektedir. Elbette bu en basit ve az kazandıran yöntem olmakla birlikte, bir çok kişinin internetten para kazanmaya ilk adımı olarak düşündüğümüzde listemizde yer almayı mutlak suretle hak ediyor diyebiliriz.

Anket Doldurma İşi Nasıl Yapılıyor?

Anket doldurarak para kazanmak isteyen kişiler için özel olarak hazırlanan anket sitelerine kayıt olmalı ve bu sitelerin gönderdiği anketleri doldurmanız gerekiyor. Doldurulan her anket için önceden belirlenen bir ücret bulunuyor. Bu ücretler panel hesabında birikiyor ve ödeme limitine ulaşınca talep edilebiliyor. Kısaca araştırma yaptırmak isteyen firmalar, anket sitelerine herhangi bir konu hakkında bir talepte bulunuyor ve anket siteleri de bu talepleri üyelerine yönlendiriyor. Firmaların anket sitelerine verdiği paydan, anket dolduran üyeler pay alıyor ve böylelikle anket doldurarak para kazanma işlemleri tüm taraflar için gerçekleşmiş oluyor.

Blog Yazarlığından Nasıl Para Kazanılır?

1999 yılında Pyra Labs tarafından başlatılan Blogger efsanesi, günümüzde yine Blogger gibi ücretsiz bir servis olan Wordpress başta olmak üzere bir çok alt yapı hizmet sağlayıcısı tarafından devam ettirilmektedir. Blog yazarlığı aslında tek başına bir meslek olabilir, ki bunu bugün dünyada bir çok kişi aktif olarak gerçekleştirmektedir. İnternetten para kazanmak için blog yazarlığı daha doğrusu bir Blogger olarak yola çıkacaksınız elbette bazı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor.

Blog Yazarlığı İşi Nasıl Yapılıyor?

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Basit bir blogger olmak herkesin zorlanmadan yapabileceği bir şeydir. Önemli olan yüz binlerce, milyonlarca kişi tarafından takip edilen, tüm paylaşımları anında binlercealan bir Blogger olmaktan geçiyor. Bunun için kendinize özgün bir konu seçmeli ve hiç olmadığı kadar bu konu üzerine yoğunlaşarak çalışmalara başlamalısınız. Yapabileceğiniz çok fazla şey var ama önemli olan sevdiğiniz ve istediğiniz şeyi yaparak para kazanmak olduğu için, kendinize uygun bir konu seçmek her zaman faydanıza olacaktır. Yaptığınız işin en iyisi olmak için sürekli çalışmak ve kendinizi geliştirmek için mümkün olduğunca çaba sarf etmeniz gerekmektedir. Eğer başkalarını taklit eder ve copy - paste yöntemi ile içerik üretirseniz, taklitlerin her zaman aslını yaşattığı gibi sizde tarihin tozlu rafları arasında yerinizi alabilirsiniz.

Satış Ortaklığından Nasıl Para Kazanılır?

Satış ortaklığı yöntemi neredeyse anket doldurarak para kazanma sektörü kadar bilinen, hatta zaman zaman acil para lazım şeklinde araştırma yapan bir çok kişi tarafından anket sektörünün bile önüne geçen bir para kazanma yoludur. Oldukça hızlı, kazançlı ve yüksek kâr oranları sayesinde bir çok site sahibi ve yeni girişimciler tarafından çokça tercih edilmektedir. İşin en güzel yanı ise satış ortaklığı yapmak için uzun süre beklemek gerekmediği gerçeğidir. Google veya Yandex araçları ile kısa süre içinde, acil bir şekilde satış ortaklığı sisteminden faydalanmaya başlayabilir, eğer bir site sahibi olursanız bu kazançlarınızı katlama imkanına da kavuşabilirsiniz.

Satış Ortaklığı İşi Nasıl Yapılıyor?

Ortada bir ürün olduğunu ve bu ürüne isteyen herkesin ortak olduğunu (satışına yani kârına ortak) düşünün. Yapılan her satıştan belli bir komisyon elde edildiğini ve sadece satıştan sorumlu olduğunuzu düşünün. Geri kalan kısmına yani işin devam süresinin sizi asla ilgilendirmediğini, devam sürecinin sadece ürün sahibi ve müşteri ile kendi aralarındaki süreç olduğunu hayal edin. Ya da hayal etmeyi bırakın ve bu cümleleri hemen uygulamaya geçin. İşte satış ortaklığı sistemi böylesine basit ve son derece zahmetsiz olmakla birlikte, müthiş oranda kârlı bir süreçtir. Bu iş için "Affilite Marketing" başlığı altında yerli ve yabancı bir çok satış ortaklığı ağı bulunmaktadır. Bu ağlara kayıt olup internet üzerinden satış ortaklığı yöntemi ile acil para kazanma çalışmalarına başlayabilirsiniz.

YouTube ile Nasıl Para Kazanılır?

3 eski PayPal çalışanı bir araya gelir ve YouTube isminde bir web sitesi kurar. Bu web sitesi 1 yıl gibi kısa bir süre içerisinde öylesine gelişir ve duyulur ki Google kimseye kaptırmadan bu siteyi hemen satın alır. İşte o site, youtube.com! Eğer bir işte Google'ın parmağı varsa o iş ekseriyetle yükselecektir anlamına gelmektedir. Eğer Google bu siteyi satın aldıysa bu işin önü açıktır demektir ve böyle de olmuştur. Bugün YouTube tüm dünyada tartışılmaz şekilde bir çok alanda lider konumdadır.

YouTube İşi Nasıl Yapılıyor?

İlk iş olarak, tıpkı blog yazarlığı sektöründe olduğu gibi özgün ve eşsiz sayılabilecek bir konu seçmek gerekiyor. Eğer bunu yapabilirseniz mutlak suretle başarıya ulaşmanız kaçınılmaz olacaktır. Ancak birbirinin taklidi 12-18 yaş arası bir çok gencin yaptığı gibi gereksiz ve anlamsız konular üzerine yoğunlaşmak sizi her daim eksiye sokacaktır. Tabi ki eğer en iyisini yapabileceğinize inanıyorsanız o başka. Yaptığınız işi severek yapmak size her zaman artı olarak dönecektir. Eğer sevdiğiniz konu hakkında kaliteli içerikler üretebilirseniz abone sayınız otomatik olarak artacak ve siz doğal yollardan para kazanmaya başlayacaksınız. Yaptığınız çalışmalar ne kadar organik olursa o kadar çok başarıya ulaşmanız kaçınılmaz olacaktır.

Mobil Uygulamalardan Nasıl Para Kazanılır?

Bundan 10 yıl önce yeni yeni çıkmaya başlayan android telefonların bu kadar hızlı şekilde gelişebileceğini ve bir çok kişiye iş kapısı olabileceğini kim düşünebilirdi ki? Elbette teknolojinin bir gün buralara geleceği tahmin ediliyordu ancak bu noktaya kadar gelen hızlı süreç hepimizin başını döndürdü ve döndürmeye devam edecek gibi görünüyor.

Mobil Uygulama İşi Nasıl Yapılıyor?

Elbette bunun için yazılım bilgisine ihtiyacınız var. Sıfırdan başlayıp iyi noktalara gelebilmek için çok çalışmanız tartışılmaz bir gerçektir. Ancak bırakın masaüstü bilgisayarları, dizüstü bilgisayarlarımızı bile bir kenara attığımız bu günlerde, mobil sektörünün hızla geliştiğini ve bu günden sonra da belki de hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gelişeceğini kim inkar edebilir ki? Bu yüzden eğer yazılım işine hiç başlamadıysanız ve niyetiniz bu yöndeyse kesinlikle bu sektörde ilerlemenizi tavsiye edebiliriz. Çünkü gelecek mobilde!