Maliyeti En Düşük Köfte Tarifi Gerçek Kıymalı Köfte Tadında Patates Köftesi Tarifi

Patates Köftesi İçin Gerekli Malzemeler:

3 adet patates

1 adet kuru soğan

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

Kırmızıbiber, karabiber

Bir su bardağı galeta unu

İç Malzemesi İçin:

5- 6 adet haşlanmış yumurta

Patates Köftesinin Yapılışı:

İlk önce patateslerimizin kabuğunu soyduktan sonra haşlıyoruz.

Bir süzgeç yardımıyla patatesleri bir kaba alıp, ezici yardımıyla eziyoruz.

Daha sonra içine rendelenmiş ve suyu sıkılmış bir adet soğanı katıyoruz.

Sırasıyla 1 adet yumurta, maydanoz, kırmızıbiber ve karabiber ilave ederek karıştırıyoruz.

Bu karışıma, bir su bardağı galeta unu azar azar ilave ederek elimizde yoğuruyoruz.

Elde ettiğimiz karışım yumuşak olmalıdır, sert olursa dağılır.

Avucunuza büyük parça alarak yuvarlak şeklinde bastırıyoruz.

İçine 1 adet haşlanmış yumurta koyuyoruz ve patatesli harcımızı yumurtalar kapanacak şekilde yuvarlıyoruz.

Ayrı tabaklara 2 adet yumurta çırpılarak konulur. Diğer tabağa da galeta unu hazırlanır.

İçinde haşlanmış yumurta olan patates köftelerimizi önce yumurtaya, daha sonra galeta ununa bulayarak, çok kızgın yağda her tarafı kızarana kadar pişiririz.

Afiyet olsun...

Püf Noktaları:

Patatesleri haşlayıp ezdikten sonra muhakkak soğumasını bekleyelim.

Galeta ununu patateslerin ısı miktarına göre azar azar ilave edin.

Patates köftesini kızartmadan önce buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.