Antep Fıstıklı Diyet Tatlı Tarifi. Hem hafif, Hem pratik

Tatlı bir şeyler yemek ama fazla kalori de almamak istiyorsunuz. Neyse ki bunun için çözümü uzaklarda aramanıza gerek yok. Damak çatlatan hafif mi hafif Antep fıstıklı yulaf topları tarifi, bu sayfanın hemen aşağısında sizi bekliyor. Üstelik bu leziz tatlının yapımı da son derece kolay. Bizden söylemesi, bu minik atıştırmalıkları ağzınıza attığınız ilk andan itibaren siz de tutkunlarından biri olacaksınız!

1. ANTEP FISTIKLI YULAF TOPLARI NEDİR?

Antep fıstıklı yulaf topları hindistan cevizi, yulaf, Antep fıstığı, bal, hurma, limon rendesi ve kakao nibinden oluşuyor. Malzemeler, lezzetleri birbirine geçene kadar bir blender veya mutfak robotu yardımıyla karıştırılıyor. Düşük kalorili olmasının yanı sıra lokmalık olan bu minik toplar, çay veya kahve saatlerini daha keyifli bir hale getirmek adına ideal bir eşlikçi oluyor.

2. ANTEP FISTIKLI YULAF TOPLARI YAPIMINA DAİR...

Porsiyon: 10-15 adet

Hazırlama Süresi: 15 dakika

Materyaller:

Blender veya mutfak robotu

Karıştırma kabı

Malzemeler:

Yulaf (1 su bardağı)

Hindistan cevizi rendesi (1/2 su bardağı)

Antep fıstığı (1/2 su bardağı)

Balparmak Çıtkapak Yayla Çiçek Balı (2 tatlı kaşığı)

Hurma (7-8 adet)

Limon rendesi (1 çay kaşığı)

Kakao nibi ya da damla çikolata (2 yemek kaşığı)

Üzeri için:

Antep fıstığı

3. ANTEP FISTIKLI YULAF TOPLARI NASIL YAPILIR?

Yulafları mutfak robotunda öğütün.

Hurmayı çekirdekleri ve kabuğundan ayırarak yulafın içine ekleyin. (Hurma sert ise öncesinde sıcak suda yumuşamasını bekleyebilirsiniz.)

Karışıma limon rendesi, hindistan cevizi rendesi, Antep fıstığı, kakao nibi veya damla çikolata da ilave edin. (İsteğe bağlı olarak kakao tozu da ilave edebilirsiniz.)

Elde ettiğiniz harca Balparmak Çıtkapak Yayla Çiçek Balı’nı ekleyin ve tüm malzemeler özleşene kadar mutfak robotunu çalıştırın.

Harcı elinizle sıkıştırın ve dağılmadığından emin olun. Son olarak elinizle top şekli verin ve Antep fıstığına bulayın.

4. ANTEP FISTIKLI YULAF TOPLARI NASIL TÜKETİLİR?

Tatlılara çok yakışan Antep fıstığının yulaf ile birleşiminden doğan lezzet şöleni Antep fıstıklı yulaf topları, 10 ila 15 dakika içerisinde hazırlanabiliyor. İstenirse yapıldıktan hemen sonra istenirse de sonraki birkaç gün içinde rahatlıkla tüketilebiliyor. Hafif bir tatlı olması sebebiyle de çay ve kahvelerin yanında, besleyici ve düşük kalorili bir tamamlayıcı lezzet olarak tercih edilebiliyor.

5. ANTEP FISTIKLI YULAF TOPLARININ ETKİLERİ NELERDİR?

Potasyum, demir, fosfor, magnezyum ve B6 vitamini içeren Antep fıstığı, lezzetinin yanı sıra vücuttaki çeşitli sistemlere sağladığı olumlu etkilerle de ön plana çıkıyor. Lif açısından oldukça zengin olan yulaf ve hurmanın da ayrıca vücuda birçok katkısı bulunuyor. Bal ise bu tarifte hem lezzet hem de tamamlayıcı bir besin kaynağı olarak rol oynuyor. Böylece Antep fıstıklı yulaf topları, zengin içeriğiyle yediden 70’e güvenle tüketilebilecek doğal bir tatlı alternatifi oluyor.

Afiyet olsun!

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