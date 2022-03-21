YASAK ELMA BU AKŞAM 20.00 - YENİ BÖLÜM YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM 20.00'DE FOX'TA!

21 Mart Fox Tv Yayın Akışı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI Ekonomi Arası

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM En Hamarat Benim

16.00 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI Fulya ile Umudun Olsun

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM Yasak Elma

23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI Evlilik Hakkında Her Şey

02.30 EN HAMARAT BENİM En Hamarat Benim

05.00 ELKIZI ALT YAZILI Elkızı

06.00 ZÜMRÜDÜANKA ALT YAZILI

Şebnem Dönmez “Yasak Elma” ile ekrana dönüyor!

Pazartesi günleri FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisi, izleyicileri ekrana kilitlemeye, sürprizleri ile şaşırtmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler ve Ceyhun Mengiroğlu gibi birbirinden başarılı isimleri barındıran diziye şimdi de sevilen oyuncu Şebnem Dönmez dahil oldu. Dönmez, Kumru’nun (Biran Damla Yılmaz) annesi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu’nun oturduğu ve senaryosunu Melis Civelek – Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de FOX’ta.

HİKAYE

Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır. Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay’ın Yıldız’la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar. Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul’a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir. Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır. Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru’yu kendine rol model olarak benimser. Zehra Amerika’ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya’yla birlikte Londra’ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra’da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali’nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür. Ender Kaya’dan ayrılıp İstanbul’a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır. Ender İstanbul’ daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay’ı yeniden kazanma telaşındadır.

KÜNYE YAPIM: MEDYAPIM YAPIMCI: FATİH AKSOY YÖNETMEN: ECE ERDEK KOÇOĞLU ÖYKÜ [ampersand] SENARYO: MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR UYGULAYICI YAPIMCI: ŞELALE BASKICI