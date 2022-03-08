Kumru’nun annesi Handan gelir gelmez Kumru’nun başına gelenlerden Yıldız’ı sorumlu tutar ve ona savaş açar. Kumru kendi ayakları üstünde durmaya kararlıdır. Handan Yıldız’ı alt etmenin yolunun Ender’den geçtiğini öğrenir…

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YASAK ELMA 133. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Kumru kendi ayakları üstünde durmaya karar vererek, Ezgi’nin evinde yaşamaya başlar. Yıldız ise Doğan’ın gözüne girebilmek için Kumru’yu eve döndüren kişi olmak istiyordur. Ender ve Çağatay, Doğan ve Yıldız’ı ayırmak için ellerinden geleni yaparlarken, beklenmeyen misafir Handan gelir…

YASAK ELMA 132. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Yıldız, Kumru’yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru’ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan’a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız’ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender’in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru’nun hayatının dönüm noktası olacaktır…

YASAK ELMA 131. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Çağatay ile Ender’in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan’a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız’ı bir araya getirecektir…

YASAK ELMA 130. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Çağatay Ender’in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami’nin oğlu Ekin’e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız’ın yakınlaşmasına mani olamaz…

YASAK ELMA 127. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Kumru ve Çağatay’ın oynadığı oyun bir tek Yıldız’ın değil Ömer’in de canını yakmıştır. Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer’den haber alınamaz. Ender ise Arzu’nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir…

YASAK ELMA 128. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

YASAK ELMA 129. BÖLÜM ÖZETİ ÖNCEKİ BÖLÜM SONRAKİ BÖLÜM Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.