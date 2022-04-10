10 Nisan 2022 Kanal D kanalında bugün neler var? Yargı yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı

Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, reyting rekortmeni dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünün konusu ise şöyle;

Ilgaz yakaladığı ipuçları sayesinde tek başına çıktığı yolda nihai gerçeğe ulaşmıştır ve bu gerçek onu kahretmiştir. Üstelik bu gerçeğin tam kalbinde olan Ceylin’in psikolojisi harap haldedir ve düştüğü yerden kalkmak için Ilgaz’a ihtiyacı vardır. Ilgaz bu büyük sırrın bilgisine sahipken sevdiği kadına karşı nasıl bir tutum takınacaktır?

Pars ve Eren ikilisinin gizli yürüttükleri soruşturma gün ışığına çıkmıştır. Ilgaz ile yolları kesiştiğinde tüm parçalar onlar için de usul usul yerine oturmuştur. Şimdi herkesin yüzleşmesi gereken meseleler ortaya çıkmışken, kim nasıl bir tavra bürünecektir?

Hayata sımsıkı tutunmak isteyen Ceylin, hayatında ilk büyük kararlar almıştır. Bu kararlarında Ilgaz’ı en yakınında, gücünü aldığı kaynak olarak gören Ceylin, ortaya çıkabilecek olan gerçeklerden henüz habersizdir. Her şeye rağmen yola devam etmek mümkün olabilecek midir?

10 Nisan 2022 Pazar günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?

10 NİSAN 2022 PAZAR

07:00 Sihirli Annem

08:30 Konuştukça YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D Pazar YENİ BÖLÜM

12:15 Arda'nın Ramazan Mutfağı YENİ SEZON

13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik YENİ BÖLÜM

14:00 Sadakatsiz TEKRAR

16:15 Camdaki Kız TEKRAR

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu CANLI

20:00 Yargı YENİ BÖLÜM

00:15 Üç Kız Kardeş TEKRAR

02:00 Çok Güzel Hareketler 2 TEKRAR

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti CANLI

05:15 5N1K TEKRAR