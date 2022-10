Kanal D’nin sevilen diziler arasında yerini almış olan Yargı dizisi tüm heyecanıyla ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Dizini ikinci sezonu yayınlanırken her ölümü ayrı bir heyecanla izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Dizinin son bölümlerinde bu heyecanın doruklarda yaşandığı alınan izleme verilerine göre söylenebilir. Yargı son bölüm izle yazarak dizinin son bölümünde yaşananları dikkatle takip edebilirsiniz.

Yargı dizisi bir süredir ekranlarda adalet arayan diziler içerisinde 2.sezona gelebilen ve en çok tutan dizi oldu. Dizide genç bir avukat ve bir savcının yollarının bir cinayet olayında kesişmesi anlatılıyor. Senaryosu Sema Ergenekon tarafından kaleme alınan, Ali Bilgin’in yönetmenliğini yaptığı Yargı dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya devam edecek.

Yargı Dizisi Hangi Kanalda ve Ne Zaman Yayınlanıyor?

Ünlü oyuncuların başrollerini paylaştığı Yargı dizisi Kanal D ekranlarına Pazar günleri saat 20.00’de geliyor. Dizinin son bölümünde seri katil gizemini korumaya devam ediyor. llgaz ve Ceylin çok zorlu bir cinayet olayının gizemini birlikte çözmeye çalışırken her seferinde yeni bir sürprizle karşılaşarak bu düğüm daha da karmaşık hale gelmektedir. Ilgaz, çözmedikleri ve her geçen gün daha da gizemli hale gelen cinayetlerle ilgili olarak bir tez ortaya atar. Seri katilin öldürdüğü kişilerle kedisine bir aile yarattığı düşüncesi her geçen gün doğrulanmaya devam ediyor. Ceylin Ilgaz’a söz verse de kendi yöntemleri ile olayları araştırmaya devam etmektedir. Yargı son bölüm izle yazarak dizinin son bölümünü izlemeye başlayabilirsiniz.

Yargı Dizisi Konusu Nedir?

Türk televizyonlarında yayınlanan cinayet dizileri arasında Yargı dizisi kendine özel bir yer buldu. Bunun sebebi dizideki olaylara gerçekçi yaklaşım ve dizinin ana karakterlerinin çok sevilen kişiler olması. Yargı dizisinde Ilgaz kurallara bağlı bir savcı iken Ceylin aldığı davaları kazanmak için elinden geleni yapan bir avukattır. Ceylin ailesine karşı yapılan haksızlıklara isyan eder. Bu sırada kendisini cinayetleirn ortasında bulur ve Ilgazla birlikte bu durumları çözmeye çalışır. Dizide Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor. Yargı son bölüm izle ile dizinin son bölümünde yaşananları takip edebilirsiniz.

