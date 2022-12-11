Yargı dizisi 47. Bölümde Merdan'ın, "Serdar'ı ben öldürdüm itirafı herkese büyük şok yaşatıyor!"

11 Aralık Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 47. yeni bölümünde neler oldu?

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Yargı'nın 11 Aralık Pazar günü yayınlanan 47. Bölümünde Merdan, Serdar'ı öldürmekten dolayı tutuklanıyor; fakat, şoke eden bir gelişme yaşanıyor!

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Ceylin Parla’nın itirafı ile birlikte kendisini hiçbir suçu olmasa da kaldırabileceğinden çok daha ağır bir yükün altında bulur. Bir yanda sevdiği adam ve onun keskin adalet inancı, diğer tarafta ise ailesi vardır; vicdanı ve aşkı arasında nefessiz kalmıştır. Başta Gül ve Aylin olmak üzere herkes büyük bir panik yaşamaktadır. Şimdi hepsi hem sırlarını ustalıkla saklamayı becermek hem de acil bir eylem planı ortaya koymak zorundadır.



Bu durum Erguvan ailesini tehlikeli yollara sürükleyecektir. Arda’nın davasını çözmeye çalışan Derya savcının Pars ile zedelenen ilişkisi, girdiği çıkmazdan sürpriz bir çıkış yolu bulabilecek midir? Yekta yeni kurduğu düzende şimdi bir de oğlu olduğunu iddia eden Ömer karşısında nasıl bir tavır takınacaktır?



Olan biten her şeyin içinde kendisini iyice sıkışmış hisseden Ilgaz, Ceylin’in elinden tutar ve birlikte nefes alabilecekleri farklı ve huzurlu bir yolculuğa çıkmak ister. Bu kaçışın anlamı ikisi için de çok farklıdır ve ikisi de sonunda kendilerini neyin beklediğini bilmemektedir.

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…