Yargı dizisi 23. Bölümde Engin'in yolladığı video hem Ceylin'i, hem de Ilgaz'ı şoke ediyor!

6 Mart Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 23. yeni bölümünde neler oldu?

Yargı 23. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 23. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Yargı 23. Bölümde neler yaşandı? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de! Yargı'nın 6 Mart Pazar günü yayınlanan 23. Bölümde Yekta, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine giriyor! Henüz duruşmanın gerginliğini yeni atlatmış Ceylin için Engin'den gelen video şok etkisi yaratmıştır.

Yargılanma sürecini belki de kökünden değiştirecek yeni bilgiler ve sürpriz gelişmeler ışığında Ilgaz, Ceylin’i savunmaya ilk günkü inancıyla devam edebilecek midir? Açtığı savaş sonucunda mağlup durumuna düşen Yekta Tilmen daha önce hayatında hiç karşılaşmadığı bir durumla mücadele eder. Ancak daha iyi günlerin gelmesine olan inancıyla savaşını hız kesmeden devam ettiren Yekta’yı hiç ummadığı bir gelişme beklemektedir.

Uzun süredir Engin’in davasıyla uğraşan Pars’ı adliyede yepyeni bir vaka beklemektedir. Herkesi derinden etkileyecek bu vaka üzerinden özellikle Derya’yla ikisi için beklenmedik gelişmeler yaşanacaktır. Şimdiye kadar her girdikleri zor durumdan birlikte çıkmayı başaran Ilgaz ve Ceylin ikilisini zor günler beklemektedir. Bu iki farklı ruh bir yandan her koşulda birlikte kalmayı sağlamaya çalışırlarken, birdenbire kendilerini zorlu bir dönüm noktasında bulacaklardır. Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

Yargı'nın 22. bölümünde neler oldu?

Yargı 22. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 22. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı'nın 27 Şubat Pazar günü yayınlanan 22. Bölümde Ceylin, Engin Tilmen cinayet davasında hakim karşısına çıkıyor! Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin'in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık… Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin'in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir. Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek, mahkeme sonrası verilecek karar ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olacaktır.