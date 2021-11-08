Ziraat Bankası Borsa Hesabı Nasıl Açılır?

Ziraat Bankası borsa hesabı açmak isteyenler hem banka şubelerinden hem de online olarak işlemlerini gerçekleştirebilir. Ziraat Bankası borsa hesabı açma aynı zamanda mobil bankacılık uygulaması kullanılarak da yapılır.

Ziraat Bankası Borsa Hesabı Açmak İçin Neler Yapılır?

Ziraat Bankası borsa hesabı açılışı için mobil bankacılıktan faydalanılabilir. Bunun için uygulanması gereken adımlar şöyledir:

Bankanın mobil uygulaması cep telefonlarına indirilmelidir. Uygulama “Play Store” ya da “Apple Store” üzerinden indirilir. Telefonların işletim sistemlerine göre indirme kanalı seçilmelidir.

Uygulama indirildikten sonra giriş yapılması gerekir. Giriş işlemleri için müşteri numarası ve müşteri şifresi istenir. Daha önce müşteri şifresini bilmeyenler banka şubeleri ile iletişime geçebilir ya da telefon bankacılığı ile şifrelerini bankadan alabilir. Şifresini unutanlar ise “şifre unuttum” sekmesi ile yeniden şifre belirleyebilir.

Giriş yapıldıktan sonra hesap açma sekmesinden istenilen hesap açılabilir.

Mobil uygulama üzerinden 7/24 hesap açılabilir. Bunun yanı sıra borsa hesabına ek olarak diğer yatırım hesapları da uygulama üzerinden açılabilir.

Ziraat Bankası Borsa Hesabı Şubelerden Nasıl Açılır?

Ziraat Bankası borsa hesabı işlemleri bankaların mesai saatleri içinde şubelerden yapılabilir. Mobil ve telefon bankacılığını kullanmak istemeyenler borsa ile ilgili tüm işlemlerde şubelerden yararlanabilir. Şubelerin çalışma saatleri sabah 08:30 ile akşam 17:00 arasındadır. Bu saatlerde her türlü bankacılık ve yatırım işlemleri hakkında destek alınabilir. Şubelerden resmi tatillerde işlem yapılmaz. Bankanın çalışmadığı günler şunlardır:

Ramazan ve Kurban Bayramı

Milli bayramlar

Hafta sonları

Ziraat Bankası Borsa Hesabı Açmak İçin Destek Nereden Alınır?

Ziraat Bankası müşterileri destek almak istedikleri zaman bankanın destek numarası olan 0850 22 22 979 numaralı hattı arayabilir. Hat üzerinden yatırım işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler ve yardım alınabilir. Numara üzerinden yapılan görüşmelerde telefon ücreti alınır. Hizmet almak isteyenler kendilerine ait şifre oluşturabilir. Bu şekilde işlemler daha hızlı ve kolay olarak gerçekleşir. Müşteri hizmetlerine bağlanmak için öncelikle sesli yanıt sistemine yönlendirilir. Tuşlama ile yardım almak istenilen konu seçilip ilgili birimdeki müşteri temsilcisine bağlanılır.

Ziraat Bankası Borsa Hesabı Online Nasıl Açılır?

Borsa işlemlerinin Ziraat Bankası online şubeden gerçekleştirmek isteyenlerin uygulaması gereken adımlar şöyledir:

Öncelikle tarayıcılardan “ https://www.ziraatbank.com.tr/ ” adresine girilmelidir.

Ardından “internet bankacılığı” sekmesine tıklanır.

“Yatırım” sekmesine gelinir.

“Borsa hesabı açma” bölümüne giriş yapılır.

Ekranda yer alan anketteki soruların cevaplandırılması gerekir. Sorular doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulduktan sonra “devam” seçeneğine tıklanır.

Sekmelerden gerekli bilgiler doldurulduktan sonra ilerlenir ve işlem tamamlanır.

Online bankacılık ile şubeye gitmeye gerek kalmadan borsa hesabı açma işlemleri tamamlanır. İşlemlerin ardından müşteriler dilerlerse müşteri hizmetlerinden ya da şubelerden de destek alabilir. Hesap açma işlemi tamamlandıktan sonra yatırım işlemlerine başlanabilir. Finansal destek almak için de banka temsilcileri yardımcı olmaktadır.

Ziraat Bankası Borsa Hesabının Açılışından Ücret Alınır Mı?

Ziraat Bankası’nda yatırım hesabı olan müşterilerden komisyon ücreti alınır. Bu komisyon ücreti işlem hacmine bağlı olarak değişir. İşlem hacmi arttıkça komisyon ücreti azalır. Diğer bir ifade ile belirtmek gerekirse, işlem hacmi ile alınan komisyon ters orantılı olarak değişir. Müşteriler ne kadar çok işlem hacmine sahiplerse komisyon ödemeleri de o kadar az olur. Komisyon oranı 15 ile 4 arasında değişim gösterir. Yapılan işlem değerleri ile komisyon oranı çarpılır ve alınacak miktar hesaplanır. İşlem hacmi ise 0 TL ile 1.000.000 TL arasında değişir. Oranlar hakkında daha fazla bilgi bankadan alınabilir. Komisyon ücreti ödendikten sonra Ziraat Bankası borsa hesabı ile yatırımlar yapabilirsiniz.

KAYNAK: Bankalar