Yetişkin Trambolin Parkı Flyzone

Olimpiyat oyunlarında da trambolin kategorisine rastlayabilirsiniz. Farklı artistik hareketlerin denendiği zıplama alanı olarak tanımlanan trambolin; spor ve eğlenceli aleti oluşuyla dikkat çeker. 1910 yılında ilk kez tasarlanan trambolin; özellikle farklı yaş gruplarına hitap eden seçenekleri ile farkını ortaya koyar.

Siz de yaylı bir zeminde sıçrayıp takla atmak istiyorsanız şansınızı kesinlikle trambolinde denemelisiniz. Özellikle koşmayı, zıplamayı ve eğlenmeyi çok seven çocuklar için harika bir aktivite olduğunu söyleyebiliriz. Trambolin; eğlenceli oluşunun yanı sıra farklı faydaları ile de öne çıkar. Çocuklarda vücut gelişimi adına önem taşır. Ayrıca, çocuklarda boy uzamasını tetikler. Hem eklemleri hem de eklem çevresindeki kas ve tendonları güçlendirmesi önemli bir avantajıdır. Tüm bunlara ek olarak, kısa sürede performansın ve farkındalığın artmasını sağlayan bir seçenektir.

Trambolin; 75 trilyon hücreye aynı anda etki etmesi, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, sinir sistemini geliştirmesi ve daha birçok farklı faydasıyla da vazgeçilmez olduğunu ispat eder. Takdir edersiniz ki, çocuklar kadar yetişkinlerin de tramboline ihtiyacı var! Bu noktada, Flyzone; yetişkin trambolin parkı olarak hizmet veriyor. Gelin, Flyzone hakkında çok işe yarayacak türden bilgiler verelim!

Flyzone Nerede?

Birçok kişinin aklında Flyzone nerede sorusu bulunuyor. Flyzone; Türkiye’nin bazı şehirlerinde şubelere sahiptir. İstanbul’da Kurtköy Lens İstanbul’da, Esenyurt Torium AVM’de, Demirören AVM’de ve Başakşehir’de Mall of İstanbul’da şubeleri bulunur. Ayrıca, Nevşehir’de Nissara AVM’de de Flyzone şubesi vardır.

Flyzone; zıplayarak eğlenmek isteyenler için en iyi seçenektir. Her ne kadar yalnızca İstanbul’da ve Nevşehir’de şubeleri olsa da yakın zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerinde de kendisine yer bulması söz konusu olabilir. Yerçekiminin olmadığı bir ortamda diledikleri gibi eğlenmeyi hayal edenlere bu imkanı sunan Flyzone; limitleri zorlayan bir konsept olarak takdiri hak ediyor.

Siz de Flyzone sayesinde birbirinden eğlenceli parkurların tadını çıkarabilirsiniz. Her yaştan insana spor ve eğlence imkanı vaat eden Flyzone; trambolin park formatına sahip yeni bir konsept olarak farklı ülkelerde popüler olmuştur. Bir süredir Türkiye sınırları içerisinde yer alarak da daha çok kişinin sporu ve eğlenceyi bir arada yaşamasını sağlar.

Flyzone; adı çok fazla duyulmamış bir konsept olmasından mütevellit birtakım önyargılarla da karşılaşır. Birçok kişi; bu aktivitenin riskli olduğunu düşünür. Ancak, Flyzone; uzman bir ekiple gerçekleştirilen bir operasyon olmasından mütevellit herhangi bir risk barındırmaz.

Flyzone Giriş Şartları

Flyzone; hem sağlık hem de güvenlik detaylarına çok önem verir. Covid-19 önlemleri dikkate alınarak girişte ateş ölçümü yapılır. Bunun yanı sıra, yüzde 50 kapasiteyle ziyaretçi alınır. Trambolinler arasında 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralı vardır. Ayrıca, misafir çıkışlarının ardından dezenfekte edilir. Bir başka deyişle, maksimum eğlence için maksimum sağlık önlemleri alınarak müşterilerin memnuniyeti en iyi şekilde sağlanır.

Flyzone için her şeyden önce güvenlik gelir. Tüm parkurlar ve trambolinler uzman ekip tarafından dikkatli bir şekilde incelenir. Uçuş ekibi; uçuş sırasında ziyaretçinin her zaman yanındadır. Bunun yanı sıra, Flyzone ziyaretçileri; uçuş öncesinde güvenlik talimatlarını öğrenmek ve uçuş sırasında bu talimatları uygulamak zorundadırlar.

Flyzone; birtakım giriş şartlarına sahiptir. Her şeyden önce, Flyzone parkurlarının kalp ve tansiyon hastaları için uygun olmadığını söylemek gerekir. Bu tür sağlık sorunları olanların trambolin parktan faydalanması mümkün değildir. Bunun yanı sıra, ziyaretçiler; uçuştan yarım saat önce alanda olmak zorundadırlar. Parkur alanına spor ve rahat kıyafetler giyerek giriş yapılmalıdır. Tüm metal eşya ve aksesuarların ivedilikle çıkarılması önemlidir. Ayrıca, saçı uzun olan kişiler; saçlarını toplamalıdırlar. Flyzone parkurlarının birtakım özellikleri vardır. Örneğin, parkurlar yalnızca altı kaydırmaz çorapla kullanılabilir. Fakat, bu özelliğe sahip bir çorabı olmayanlar; kasadan silikonlu çorap satın alabilirler. Son olarak, park alanına yiyecek ve içecekle girilmesinin yasak olduğunu hatırlatmak gerekir.

Flyzone Ücretleri

Flyzone giriş ücreti birçok kişi tarafından merak ediliyor. Her şeyden önce, Türkiye’deki Flyzone şubelerinin haftanın yedi günü 11.30 ila 21.00 arasında hizmet verdiklerini söylemeliyiz. Ancak, İstiklal, Torium ve Nissara şubeleri; 10.00 ila 22.00 arasında hizmet verir. Buna ek olarak, yine aynı şubelerin Kids Flight saatleri 10.00 – 11.00 olarak belirlenmiştir.

Trambolin park ile eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız bilet satın almanız gerekiyor. Bilet fiyatları değişkenlik gösterir. Kids Flight (çocuklar için); 60 dakikalık bir uçuş olmakla beraber güncel bilet fiyatı 79 TL’dir. Ancak, internetten bilet satın alındığı takdirde 71 TL ödenir. Base Flight ise farklı seçeneklere sahiptir. 60 dakikalık uçuş 89 TL, 90 dakikalık uçuş 109 TL, 120 dakikalık uçuş ise 129 TL olarak ücretlendirilmiştir. İnternet fiyatları ise 80 TL (60 dakikalık uçuş), 98 TL (90 dakikalık uçuş), 116 TL (120 dakikalık uçuş) olarak belirlenmiştir. Tüm bunlara ek olarak, bir de Night Flight seçeneği vardır. 60 dakikalık gece uçuşu için 89 TL talep edilir. İnternet fiyatı ise 80 TL’dir. 120 dakikalık seçenek için 129 TL istenirken internetten 116 TL’ye satın almak mümkündür. Son olarak, 10 ve üzeri kişiler için Group Flight seçeneği bulunur. 60 dakikalık bu uçuşun fiyatı 83 TL olarak belirlenmiştir.