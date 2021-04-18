Yağlı Ciltler için En İyi Nemlendirici

En iyi nemlendirici krem seçeneğinizi yağlı cilt yapısı için seçerken sebum dengesine odaklanan ürünleri hedefleyebilirsiniz. Yağlı ciltler için gözenekleri temizleyen ve daraltan nemlendiriciler, patentli dermokozmetik ürün formülleri ile etkisini artırmaktadır.

Yağlı Ciltler İçin Bioderma Sebium Mat Control Nemlendirici Krem

Yağlı cilt tipleri için geliştirilen Bioderma Sebium Krem parlama sorunu yaşayan ciltlerde avantaj sağlar.

Matlık kontrolü amacı olan krem sayesinde nemi korumuş ve istediğiniz matlığı elde etmiş olursunuz.

Sürüldüğü andan itibaren 12 saat boyunca etkisini devam ettiren ürün ferahlatıcı bir his verir.

Makyaj yapmadan önce bu ürünü kullanabilirsiniz.

Sebum kalitesinin korunması için Fluidactiv TM patent kompleksi geliştirilmiştir.

Dış etkenlere karşı toleransı artırıcı etkisi vardır.

Yağlı Ciltler İçin Doğal Nemlendirici | Yağlı Ciltler İçin Tonik

Doğal malzemelerle en iyi nemlendirici çözümleri bulmak için evinizdeki yeşil çay suyu, maden suyu, gül suyu gibi temizleyici ve nemlendiricileri kullanabilirsiniz. Bu ürünler aynı anda temizleyici ve gözenekleri daraltıcı etki de yapacaktır. Sabah ve akşamları günde iki kere sürebilirsiniz.

1. La Roche Posay Effaclar Duo Akneli ve Yağlı Ciltler İçin Nemlendirici

Yağlı yapıdaki ciltlerde akne sorununa daha sık şekilde rastlanabilmektedir. Oluşan fazla sebumu arındırıcı çözümlerde La Roche Posay Effaclar Duo etkili bir alternatif olabilir.

Effaclar Duo Krem, aknelerin giderilmesine destek olan formüle sahiptir. Akne derecesi hafif ve orta olan ciltler kullanabilir. Dilerseniz makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz.

2. Institut Esthederm Intensive Propolis | Yağlı Ciltler İçin En İyi Nemlendirici Seçenekleri

Yüksek konsantrasyonda propolis barındıran en iyi nemlendirici seçenekleri arasındaki Institut Esthederm Intensive kremi güvenle kullanabilirsiniz. Akne eğilimini azaltıcı bir etkisi olan ürün, gözeneklerinizin iyileşmesine katkıda bulunur.

Pürüzsüz bir iyileştirici etki için sebum miktarını dengeleyen özel bir içerik barındırır. Gün boyu iç ve dış etkenlere bağlı tıkalı alanların açılmasında etkisi vardır. Kullanım esnasında ince bir tabaka oluşturulmalıdır.

3. Karma ve Lekeli Ciltler | Synchroline Aknicare Cream Teintee Dore Nemlendirici

Renklendirilmiş en iyi nemlendirici krem seçenekleri arasında yer alan Synchroline Aknicare çok yönlü bir etki sunmaktadır. Cildin nem yapısının dengede kalması adına karma ve lekeli ciltler için üretilmiştir.

Skinceuticals Daily Moisture kremin günde 2 kez kullanımı idealdir.

Uygulama öncesi yağlı cildi temizleyiniz.

İçerisinde yosun özleri, burnet, tarçın, zencefil yer alır. Kekik, meyan kökü ve ısırgan ile zenginleştirilmiş bir etkisi vardır.

Nemlendirici Krem Kullanırken Yapılan Hatalar Neler?

Nemlendirici krem yağlı ciltler söz konusu olduğunda ekstra önem kazanmaktadır. Yağlı ciltte gençleştirici etkiler fazla olmakla beraber akne ve gözenek genişlemesi, sarkma da sıkça görülmektedir. Bu nedenle cildinizin düzenli temizlenmesi ve sebum dengesinin sağlanmasına odaklanılır.

Nemlendirici kremi günde en az iki kere uygulamalısınız.

Uygulama öncesi gözenekleriniz temizleme ve mümkünse tonik işlemlerine maruz kalmalıdır. Bu sayede etki daha yoğunlaştırılmış biçimde hissedilecektir.

Güneş kremi üzerine yağlı cilt nemlendirici kremi sürmemelisiniz. Güneş kremindeki filtre gözenekleri kaplar ve ayrı bir işlevi yerine getirir. Sebum azaltıcı etkisi olan güneş kremlerinden seçerek tek ürüne odaklanabilirsiniz.

Cilt temizleme ürünleri kullanırken tahrişe engel olmadan gözeneklerinizi açmalısınız. Üst üste maske uygulamasından kaçınmak gerekiyor. Haftada bir iki kere gözenek sıkılaştırıcı maske yapabilirsiniz.

Yağlı Ciltler için Kil Maskesi Önerileri

Yağlı cilt için kil maskesi cildinizin onarıcı bir şekilde temizlenmesi, yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacaktır. Organique Clay Mask Yeşil Yağlı ve Akneli Ciltler İçin Kil Maskesi besin maddeleri yönünden epey zenginleştirilmiştir. Yağ salgılama miktarını dengeleme amacı yanında yaşlanma sürecini de durdurmaya destek olur.