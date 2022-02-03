TV8 ’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 3 Şubat 2022 Yayın Akışı
TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 3 Şubat 2022 Perşembe TV8 yayın akışı, TV8 1rehberi.
Yararlı Bilgiler 03.02.2022, 16:44
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram
11:15 Survivor All StarYarışma
13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma
19:15 Kırmızı OdaDizi
00:15 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram
05:00 DiziDizi
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TV8 frekans bilgileri
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL