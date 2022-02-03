TV8 ’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 3 Şubat 2022 Yayın Akışı

TV8'de bugün neler var? TV8 bugünkü canlı yayın akışı. 3 Şubat 2022 Perşembe TV8 yayın akışı, TV8 1rehberi.

Yararlı Bilgiler 03.02.2022, 16:44
TV8 ’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 3 Şubat 2022 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 Survivor All StarYarışma

13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

19:15 Kırmızı OdaDizi

00:15 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

05:00 DiziDizi

CANLI İZLE


TV8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4

DIGITURK
Kanal 28

TELEDÜNYA
HD: 34.KANAL
SD: 105.KANAL

Yorumlar (0)
banner287

Gelişmelerden Haberdar Olun

@