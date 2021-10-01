TV Arkası Dekor Nasıl Olmalı?

Bu sayede hem çok klasik hem de modern salonlarda kullanılabilecek harika TV arkası duvar dekorları ile salonunuzda rahat ve kullanışlı bir TV alanı oluşturabilirsiniz. Ancak TV arkası dekor için odanın dekorasyon tarzı, renklerin ya da desenlerin dağılımı gibi önemli detaylarla uyumlu bir görünüm oluşturmaya özen göstermelisiniz. İyi bir TV arkası duvar dekorasyonu düzenlerken önceliğiniz duvar panellerinin odadaki mobilyalarla hem stil hem de renk olarak uyumlu olması olmalıdır. TV dekorasyonunun arka yüzünde daha kişisel ve özel bir görünüm isteyenler için duvar panelleri alternatif bir çözüm olarak öne çıkar. Siz de bu parçaları kendi tarzınıza ve zevkinize uygun farklı duvar panelleri ile özel hale getirebilirsiniz.

TV Arkası Duvar Dekorasyonu

Günümüzde TV arkası duvar dekorasyonunda taş görünümlü panel sıklıkla tercih edilir. Çünkü bu paneller daha modern ve sıcak bir tarza sahiptir. Bu yüzden insanlar tarafından fazlasıyla sevilir. Ayrıca taş paneller yeterli aydınlatma ile desteklenirse daha şık ve estetik bir görünüm kazanacaktır. TV'nizin yer aldığı duvarın, salondaki diğer duvarlardan farklı olması bu alanı daha çekici kılar. Bundan dolayı taş duvar panellerini yerleştirirken pek çok kriteri göz önünde bulundurmalısınız. TV'nin arkasına yerleştirilen taş duvar kaplama panellerinin gözünüzü yormamasına veya dikkatinizi dağıtmamasına dikkat etmeniz gerekir. Bunun için daha sade taş duvar paneli modellerini tercih etmeniz önerilir. Özellikle TV arkası dekor için doğal bir görüntü istiyorsanız taş panelleri bu isteğiniz için çok uygundur. Bunun yanı sıra çeşitli spot ışıklar ve gizli LED ışıklar ile daha çekici bir TV arka duvar dekorasyonu da elde edebilirsiniz.

TV Ünitesi Seçerken Dikkat Edilecek Noktalar

TV ünitesi modelleri, tasarım ve yeniliklere bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. En görünür mobilya olarak televizyonu konumlandırırken üniteyi doğru seçmeniz gerekir. Öncelikle koymak istediğiniz yerin ölçülerini belirlemeniz gerekmektedir. Hem estetik hem de işlevsellik açısından önemli olan ünitenin seçimi televizyonunuzun boyutuna da bağlıdır. Gerekli tüm boyutları öğrendikten sonra üniteyi hangi nesneler için kullanacağınızı da düşünmelisiniz. Kitap, dergi, gazete gibi eşyalarınızı saklamak için mi yoksa dekorasyonunuzu süslemek ve zenginleştirmek için mi kullanmak istediğinizi belirlemek için bir ihtiyaç listesi yapmalısınız. Gerekli bilgiler elde edildikten sonra ünitenin yapıldığı malzemeyi de göz önüne almalısınız. Üzerine ağır nesneler yerleştirmeyi planlıyorsanız metal veya alçıpan gibi dayanıklı malzemelerden yapılmış modelleri tercih etmenizde fayda vardır.

TV Arkası Dekorasyon Önerileri

TV arkası duvar için raflar ve dekoratif bölmeler kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz dekorasyon tarzına en uygun düz renkler veya farklı desenler ile odanızda istediğiniz atmosferi kolayca elde edebilirsiniz. İstediğiniz renk ve desenleri özgürce oturma odanıza en ekonomik şekilde aktarabileceğiniz pek çok duvar paneli çeşidi vardır. Dekoratif duvar panelleri ile TV arkasındaki alanlarda çekici bir görünüm elde edebilirsiniz. Aynı zamanda bu alanı destekleyen dekoratif aksesuarlar ile çeşitli şekillerde de yararlanabilirsiniz. Ancak taş duvar paneller TV arkası dekor için en iyisidir. Bakımını yapıp doğru kullanırsanız eviniz için büyük bir faydaya dönüştürebilirsiniz.

TV Arkası Dekoratif Aksesuar ve Tablolar

TV arkası duvar dekorasyonunu zevkinize ve tarzınıza göre çeşitli aksesuarlar, tablolar, posterler veya duvar saatleri ile özel bir hale getirebilirsiniz. Eşsiz bir dekorasyon arıyorsanız oturma odanızda aksesuar ve tablolar tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra büyük bir dekoratif duvar saati de seçebilirsiniz. Çok uygun fiyatlara TV arkası dekor işlemlerini kullanışlı ve dekoratif bir şekilde yapabilirsiniz. TV'nin arkasındaki duvara yerleştirilen çeşitli ebatlardaki dekoratif dolaplar ve raflar sayesinde odada modern ve uyumlu bir görünüm yaratabilirsiniz. Salonda dağınıklık yaratan malzemeleri de bu dolap ve rafların üzerine yerleştirebilirsiniz. Güzel bir görünüm için açık rafları tercih edebilir ve kitaplarınızı bu raflara koyabilirsiniz.