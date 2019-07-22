Su Kaçağı Nedir?

Evinizde ya da çalışma ortamlarınızda bulunan her türlü tesisat boruları zamanla eskimekte ve fiziki yıpranmalara maruz kalmaktadır. Dahası yanlış tesisat sistemi ya da kalitesiz ürün kullanımı da bu arızalara sebebiyet verebilmektedir. Gider hatlarından ya da temiz su borularından sızan sular, su kaçağı olarak tanımlanmaktadır.

Sızan bu sular zamanla alt katın tavanında yâda alt katın duvarlarında rutubet, leke ve sıvalarda döküntülere sebep olmaktadır. Oldukça can sıkıcı bir durum olan su kaçağına, profesyonel bir ekip tarafından müdahale edilmesi gerekmektedir. Günümüzde su kaçağı tespitleri kırıp dökmeden profesyonel cihazlar aracılığı ile yapılmaktadır.

Su kaçağı durumunda önce ne yapmalıyız?

Öncelikle Su kaçağı tespiti için cihazla tespit yapan uzman bir ekibe başvurmanız gerekmektedir. Bu sayede Akustik Dinleme Cihazı, Kanal/Boru Görüntüleme Kameraları, Termal Kamera ve Nem Ölçer cihazları ile noktasal olarak tespit edilen su kaçağı sorununuza hem en hızlı hem de en ekonomik şekilde çözüm bulmuş olursunuz.

Su Kaçağı Tespiti Nasıl Yapılır?

Su kaçağı tespiti yapan profesyonel firmalar, bu tespiti yapmak için cihazlara başvurmaktadır. Bu cihazlar pratik ve ekonomik olması sebebiyle tercih edilmektedir ayrıca kırp dökmeden su kaçağının yeri tam olarak saptanmaktadır.

Akustik Dinleme Cihazı: Dinleme cihazı, temiz su tesisatlarındaki kaçakların yerini hızlı bir biçimde tespit edilmesine olanak sağlıyor. Noktasal olarak su kaçağını tespit etmek için kullanılan bu cihaz; tüm servis personellerinin uzun eğitimi sonrası kullanılmaktadır.

Kanal/Boru Görüntüleme Kameraları: Bu kameralar ile atık su borularının içini görüntüleyebiliyor ve pimaş hattındaki tüm sorunlar tespit edilebiliyor. Atık su borularındaki su kaçaklarının yerini tespit etmek haricinde tıkanıklık gibi durumlarında da sıklıkla kullanılan cihazlardan biridir.

Termal Kamera: Temelde ısıyı esas alan bu görüntüleme cihazı ile kalorifer tesisatı, sıcak su tesisatı gibi sıcak suyun geçtiği boruların yerinin tespit edilmesi için kullanılır. Su sızıntısının tespiti için gerek duyulması halinde termal kamera kullanılmaktadır. Termal kamera ile su tesisatının geçtiği alan tespit edilir ve ardından akustik dinleme cihazı ile tekrar gerekli kontroller sağlanır. Böylelikle su sızıntısının yeri noktasal olarak tespit edilmiş olur.

Nem Ölçer: Su kaçağının bulunduğu ortamın bağıl nem değerlerini referans alarak tespit işlemi esnasında yardımcı cihaz olarak kullanılmaktadır. Çok gerek duyulmadıkça bu cihaz kullanılmamaktadır.

Gizli Su Kaçağı Varsa Nasıl Anlaşılır?

Tüm vanalar kapalıyken su saati dönmeye devam ediyorsa

Rutubet kokusu geliyorsa ve duvarlardaki sıvalarda dökülme varsa



Normalin üzerinde su faturası ödüyorsanızParkelerinizde kabarma oluyorsaKombinizde ki su barı sürekli düşüyorsa.