Shrink Ambalaj Nedir?

Ürünler imalathanede üretildikten sonra belli aşamalardan geçer. Bunlar nakil işlemleri, depolama, raflara yerleştirme ve alışveriş sepetlerine koyulma işlemleridir. Bu süreçlerin gerçekleşme esnasında bazı istenmeyen durumlar söz konusu olabildiği için teknoloji ile hatalar minimuma indirilmiştir. Ürünlerin bir arada düzgün durmaması, kırılma, dökülme, çalınma gibi durumların meydana gelme ihtimali bulunur. Shrink ambalaj bu esnada devreye girer. Ürünleri çok detaylı ve ince bir şekilde titizlik ile paketleme işlemi shrink sayesinde meydana gelmektedir. Kelime anlamı olarak bakıldığı zaman shrink; küçük hale getirme, daraltma, çekme, toparlama, büzme gibi manalara gelmektedir.

Shrink Ambalaj Avantajları

Shrink ambalaj, ürünlerin gergin bir şekilde ambalajın içinde korunaklı olarak paketlenmesi ile büyük avantajlar sağlamaktadır. Tekli ya da çoklu olarak ürünlerin dış etki ve bazı olumsuz durumlara korunması sağlanmaktadır. Ayrıca ürünlerin dağılmadan toplu bir şekilde muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Düz ve klasik bir ambalajdan ziyade görsel açıdan hoş bir görüntü sağlamaktadır. Üstelik nakil sırasında kolay ve rahat bir taşıma işleminin gerçekleşmesine olanak sağlamaktadır. Her türlü ürün bazında shrink ambalajı yapılmaktadır. Ürünlerin dış etkilerden korunmasını sağlaması sayesinde temiz halde durmasını sağlamaktadır. Müşterilerin de bu sayede ürünler eline temiz olarak geçmiş bulunmaktadır.

Shrink ambalajı ile paketlenen ürünün çalınma ihtimali de azalmış olmaktadır. Çünkü çok sıkı bir şekilde ambalajlama işlemi yapıldığı için alıcının eline ulaşmadan açılıp açılmadığı ortaya çıkar. Alıcı da ürünün üzerinde herhangi bir oynama olup olmadığını görebilir. Ürünün dış etkenlerden gelebilecek rutubet, kirlenme, yağlanma gibi etkilerden bu sayede korunması sağlanmaktadır. Bu sayede ürünlerin sağlam bir şekilde satışa hazır hale gelmesi çok kolay bir hale gelmiştir. Ambalaj esnasında kullanılan malzeme oldukça kalın ve dayanıklı olması herhangi bir haşere ya da kemirgenin verebileceği zararlı etkilere karşı da koruma sağlamaktadır. Kâğıt, dergi, kitap gibi ürünlerin alıcıdan başkasının açıp okunması da bu şekilde engellenir. Ayrıca ambalaj üzerine fatura, adres ve kullanıcı bilgilerinin de yapıştırılma imkanı bulunmaktadır.

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Shrink Ambalaj Kullanılan Ürünler

Başta gıda ürünleri olmak üzere birden çok alanda shrink ambalaj kullanılmaktadır. Kağıt, dergi, kitap, broşür gibi ürünlerde de kullanılmaktadır. Bunlara ilaveten oyuncuklar, spor malzemeleri gibi ürünlerin bir arada tutulması noktasında avantajlı olur. Ambalajlı gıdalar olan yumurta, kuru meyveler, çay, dondurma gibi ürünlerde tercih edilir. Eczane malzemeleri de sağlık açısından ilk tercih edilen ambalaj çeşidi olmaktadır. Market ürünlerinin genelinde de shrink ambalaj sıkça kullanılıyor.