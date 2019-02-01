Solucan gübresi üretimi, son zamanlarda en çok rağbet gören yatırım dallarından biridir. Bu işi girişen herkes, küçük bir sermaye ortaya koyarak büyük kazançlar elde edebilir. Solucan gübresi üretimi birçok devlet kuruluşu tarafından da desteklenmektedir. Ülkede tarım sektöründeki verimliliğin azalması ve çiftçilere teşvik sağlanması amacıyla, en çok verilen destek türlerinden biri haline gelmiştir. Toprağın verimliliğini büyük ölçüde arttıran bu gübre, üretiminin kolay olmasıyla da birçok kişiyi cezbetmektedir. Bu üretimin yapılabilmesi için gereken en önemli konu ise tesistir. Solucan gübresi tesisi kurmak isteyenlerin, bu tesisi doğru planlayarak oluşturması gerekmektedir. Organik solucan gübresi ve kırmızı kaliforniya solucanı, satılık solucan siparişlerinizi verebileceğiniz https://sivisolucangubresi.org/ websitemize gelerek sıvı solucan gübresi de satın alabilirsiniz.

Solucan Gübresi Üretiminde Alan:

Solucan gübresi üretiminde bazı unsurlar olmazsa olmazdır. En az 300 metrekarelik bir alan, başlangıç için sermaye, kırmızı solucan ve havuzlar bu üretim için olması gereken elemanlardır. Solucan gübresi alanında dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

En az 300 metrekarelik bir alana sahip olmak

Söz konusu alanın kapalı, nemli ve ışıklandırmalı olması

Sert plastik havuzların ağzı açık bir formda bulunması

Solucan gübresi üretimindeki en önemli koşullar bunlardır.

Satılık Solucan ve Gübre Tesisi Nasıl Kurulur?

Orjinal ırk, safkan, sertifikalı kırmızı kaliforniya solucanı türü satılık solucan siparişlerinizi verebileceğiniz websitemizi ziyaret ederek uygun fiyata kaliteli satılık solucan temin edebilirsiniz. Solucan fiyatları konusunda sektörün öncüsü konumunda olan firmamız birçok üreticiye yol göstermiştir. Solucan gübresi tesisi kurulurken, kendi imkanlarınızdan faydalanabileceğiniz gibi, destek almanız da mümkündür. Öncelikle bu konuda destek ve hibe veren kuruluşlarla görüşmeniz sizin için en karlı yol olacaktır. Solucan gübresi tesisi kurulurken dikkat etmeniz gereken bazı konular vardır. Bu konularda gerekli koşullara uymazsanız, tesisiniz faaliyet gösteremeyecektir. Solucan gübresi üretiminde kullanılacak tesis mutlaka ısı izolesi sisteminin bulunduğu yerler olmalıdır. Isı izolesini en ucuz şekilde sağlamak isterseniz, betonarme yapılar tercih etmelisiniz. Beton soğuğu da sıcağı da kolay muhafaza ettiği için, sizi ek masraflardan kurtaracaktır.

Solucan Gübresi Tesisinde Havuz Kurulumu:

Solucan gübresi üretilirken kullanılan tesiste, ısı izolesinin yanında ışıklandırma ve üretim havuzu konuları da önem arz eder. Kullanılan tesis, mutlaka ısıyı iyi muhafaza etmelidir, nemli bir ortam olmalıdır, kapalı olmalıdır ve havuzlar da kullanıma uygun olmalıdır. Solucan gübresi üretiminde kullanılan havuzlar mutlaka sert plastikten yapılmalıdır. Metal ve diğer maddeler bu üretim için elverişli değildir. Bu üretim havuzları bazen tahta olarak da karşınıza çıkabilir. Bu tanklar solucanları beslemek için kullanılacaktır. Solucanların beslenmesi işlemi için de, havuzun tepesinin açık olması gerekir. Bu tepe açıklığını ve havuz formunu kendiniz oluşturabileceğiniz gibi, hazır da alabilirsiniz. Havuz kullanımlarında ebat oldukça önemlidir. 1.200 mm x 1.000 mm x 1.160 mm ölçüleri kullanılarak yapılacak bir tank, yaklaşık olarak 1.20 santimetrekare yer kaplayacaktır. Bu ölçüleri kullanımınıza göre aynı oranlarsa büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Solucan gübresi tesisinde en önemli konulardan biri de havuzdur çünkü bu üretimde kullanılan solucanların beslenmesi için gereken ortamı havuzlar sağlamaktadır.