Sağlıklı kalmak için tansiyonunuzu ölçtürün

NEVŞEHİR(MHA) Kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır.

Yüksek Tansiyonun En Sık Rastlanan Belirtileri Nelerdir?

Baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları, düzensiz kalp atışlarıdır.

Yüksek Tansiyonun Nedenleri Nelerdir?

Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak görüldüğü gibi gebelikte de tansiyon yüksekliği gelişebilir.

Yüksek Tansiyon Her Yaşta Görülebilir Mi?

EVET! Yetişkin ve hasta bireylerde görüldüğü gibi çocuklarda da yüksek tansiyon görülebilir. Çocuklarda yüksek tansiyonun birçok nedeni olabilir. Üç yaşından itibaren tüm muayenelerinde çocukların tansiyonunu ölçtürünüz.

Yüksek Tansiyon Neden Tehlikelidir?

Yüksek tansiyon kontrol altına alınmazsa inme, kalp krizi, kalp hastalığı, böbrek yetmezliği, bilinç bozukluğu, körlük ve damarlarda anevrizma oluşmasına neden olmaktadır.

Hipertansiyonun Gelişimi Nasıl Önlenebilir?



Tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir.Hipertansif Bireylerin Dikkat Etmesi Gereken Konular Nelerdir?Hipertansif bireyler;Tütün ve alkol kullanımından vazgeçilmeli,Sağlıklı beslenmeli,Fazla kilolu/obez ise kilo vermeli,Fizik aktiviteleri düzenli yapmalıTuz kullanımını azaltmalı,Düzenli muayene ve tetkiklerle hastalığın takibine önem vermeli,İlaçlarını önerilen dozda ve sürede, aksatmadan kullanmalıKan basıncı düzenli izlemeli/ izlenmesini sağlamalıdır.