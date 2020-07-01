Sağlık Haberlerine Sitemizden Ulaşın!

Sağlık fiziki ve ruhi açıdan iyi olma hali olarak açıklanır. Tükettiğimiz besinler, günlük sinir ve stres, duygusallık hali, depresyon, heyecan ve bunun gibi daha birçok şey sağlığımızı etkileyebilecek unsurlar arasında yer almaktadır. Superhaber.tv olarak sitemizde sağlınızı nasıl koruyacağınıza dair bilgiler ve tüyolar vermekteyiz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmeniz için önerilerde bulunmaktayız. Hangi mevsimde hangi meyveleri yemeniz gerektiğini, sağlığınıza iyi gelecek sebze ve bitkileri sizler için araştırmaktayız. Sağlık vücudun ve ruhun iyi ya da kötü olması durumudur.

Öksürük, grip, soğuk algınlığı, mide bulantısı, kusma, tansiyon düşüklüğü, tansiyon yükselmesi, karın ağrısı, cilt sorunları, regl ağrısı, kulak ağrısı, burun kanaması, baş dönmesi ve baş ağrısı gibi fiziki rahatsızlıklarınıza özel evde doğal yöntemler ile iyileşme önerilerini sizlere aktarmaktayız. Hangi bitkilerin ne işe yaradığını, hangi sağlık sorunlarına iyi geldiğini sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerde genellikle yoğun stres, geçmeyen yaralar, uzun süren grip vakaları görülmektedir. Hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini ve neler yapmanız gerektiğini anlatmaktayız. Bunların yanı sıra ruhi açıdan kötü ve modunuzun düşük olduğu durumlarda iyi gelecek duaları ve surelerini sitemizde güncel olarak paylaşmaktayız. Bağışıklığı güçlendirmek için mutlaka D vitamini de tüketilmelidir. Sağlıklı yemek tarifleri, evde doğal beslenmenin nasıl olması gerektiği, sağlıklı zayıflama yöntemlerini de sizler için araştırmaktayız. Sağlınız için gerekli olan tüm bilgileri sitemizde derlemekteyiz... Merak ettiğiniz tüm bilgilere Superhaber.tv'den ulaşabilirsiniz… Bizi takipte kalın!

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Dua ibadetlerin iliğidir. Dua etmenin insanı rahatlatıcı ve ferahlatıcı bir etkisi vardır. Cuma günü ve Perşembe günleri Müslümanlar için haftanın en özel günlerinden biridir. Cuma ve Perşembe günleri duaların kabul olduğu söylenmektedir. En faziletleri sureleri, en güzel duaları, dilek dualarını, şifa dualarını, namaz dualarını, günlük okunacak duaları, özel günlerde okunacak dua ve sureleri sizler için araştırıyor, mealleri ile birlikte sitemizde paylaşıyoruz.

Cuma suresinin ne anlama geldiğini, Yasin suresinin Arapça-Türkçe mealini, İnşirah suresinin anlamını, Kur'an-ı Kerim'den okunacak en güzel dua ve sureleri tek tek seçerek sizin için hazırlıyoruz. Perşembe günü okunacak tüm duaları, çekilecek tüm tesbihleri bir haberde topluyor ve sizlere sunuyoruz. Ramazan ayında iftar ve sahurda ezanın kaçta okunacağına dair bilgileri sizlerle buluşturmaktayız.

Namaz kılmak, ibadetlerin en üstünüdür. İslam’ın ikinci şartıdır. Namazın nasıl kılındığını, namaz kılarken hangi surelerin okunacağını, secde dualarını, zikirleri, tesbihleri sitemizde bulabilirsiniz. Namaz, İslam'ın beş şartından biri olan, günün belli vaktilerinde ve abdest alınarak yerine getirilen ibadettir. Namaz kılmak, her erkek ve kadın Müslümana farzdır. Farz, sünnet, vacip ve nafile namazlar gibi çeşitleri vardır. Namaz, İslam dininde imandan sonra en kıymetli ibadettir.

Allahu Teala, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz kılmıştır. Ramazan ayında okunacak duaları, Şaban ayında okunacak duaları, Recep ayında okunacak duaları ve üç aylarda okunacak tesbih dualarını, hacet ve teheccüd namazlarının nasıl kılınacağını, zekat ve fitrenin ne kadar verileceğine dair haberlere de Superhaber.tv arayıcılığı ile okuyucularımızla paylaşmaktayız.

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