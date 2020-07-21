Sigara kullanımının saç ekimi operasyonu da dahil tüm cerrahi operasyonlarda olumsuz etkilere sebep olabileceği biliniyor. Saç ekimi uzmanları saç ekimi işlemi öncesinde ve sonrasında bir süreliğine sigara kullanılmamasının saç ekimi operasyonunun başarılı olması açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Saç ekimi operasyonunun başarılı olmasında saç ekim uzmanının tecrübesi, doğru saç ekimi yönteminin uygulanması gibi kriterler etkili olsa da saç ekimi öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar operasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması için büyük önem taşıyor. Uzmanlar, saç ekimi sonrası hastanın bakımının operasyonun başarılı olmasında büyük bir yer kapladığını her seferinde vurguluyor ve sigara, alkol ve ilaç kullanan hastalara özel önerilerde bulunuyor.

İngiltere'den Türkiye’ye tedavi için gelen hastaların tercih ettiği sağlık turizmi şirketlerinden Longevita’nın Hasta İlişkileri Müdürü Melis Ayaz, hastaların saç ekimi operasyonu öncesi ve sonrasında sigara tüketimini azaltmasına mümkünse sonlandırmasına dikkat çekiyor.

Melis Ayaz, “Sıkıntısız bir iyileşme süreci için saç ekim öncesi ve sonrası sigara kullanımını en aza indirmek, mümkünse sonlandırmak gerekiyor. Özellikle saç ekimi operasyonunun yapılacağı gün ve operasyon sonrası ilk gün sigara tüketimi sıfıra indirilmesi büyük önem taşıyor. Operasyon öncesinde sigara kullanımı komplikasyon oluşma riskini 6 kata kadar arttırabiliyor. Sigara dumanı kandaki lökosit ve trombosit sayısında artışa neden olabiliyor. Sigara içimi kan hücrelerindeki oksijen seviyesini hızla düşürüyor. Bu durum da saç ekiminin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını olumsuz etkiliyor” şeklinde konuştu.

Saç ekimi sonrası sigara kullanımı

Sigara tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunuyor. Sigara içilmediği süre içinde bağışıklık sistemi kendini yeniden düzenlemeye başlıyor. İyi çalışan bir bağışıklık sisteminde komplikasyon riskini az olduğundan dolayı cerrahi işlemler öncesi ve sonrasında sigara tüketimini azaltmak ya da sonlandırmak iyileşme sürecinin hızlanması açısından da büyük önem taşıyor. Sigara kullanımı, iyileşme süreci sonucunda oluşacak saç köklerinin zayıflamasına ve uzamamasına neden olabileceği için operasyonun başarısını ciddi anlamda etkileyebiliyor. Saç ekimi işlemi sırasında yerleştirilen hassas saç kökleri beslenebilmek ve hızlı uzayabilmek için sağlıklı kan dolaşımına ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar, saç ekiminden sonraki 10 gün içinde sigara içilmemesini öneriyor. Saç ekimi yaptıracak kişilerin operasyonun başarılı olabilmesi için bu süreçte sigara kullanımı konusunda hassas olmaları gerekiyor.

Sigara kullanımı Nekroz riskini artırabilir

Sağlık açısından birçok zararı olan sigara aynı zamanda cilt ölümü (nekroz) riskini de artırabiliyor. Nekroz riski içilen sigaranın oranına bağlı olarak küçük veya daha büyük çapta olabiliyor. Saç ekiminin başarılı olması açısından saç greftlerinin canlı kalması çok önemli. Sigara kullanımına bağlı olarak kandaki oksijen oranının azalması saç köklerinin yeterince kuvvetlenememesi ve uzama sürecinin gecikmesini beraberinde getiriyor. Sigaranın içindeki en tehlikeli maddelerden biri olan nikotin, sigara içenlerin kan damarlarının sertleşmesine ve daralmasına neden oluyor ve karbon monoksit, kanın oksijen taşıma kabiliyetini azaltıyor. Oksijen ve besin maddelerinin azaltılması nedeniyle cildin dengesi ve saç greftlerinin canlılığı bozulduğu için saç ekimi işleminin istenilen sonuçta tamamlanması zorlaşıyor. Uzun süre sigara kullanan kişilerde hızlı iyileşme ve başarılı bir saç ekimi olması pek mümkün olmuyor. Bundan dolayı saç ekiminin başarılı sonuçlara ulaşması için saç ekimi öncesi 1 ay ve sonrası 1 ay sigara kullanmamanın en sağlıklı senaryo olduğuna vurgu yapılıyor.