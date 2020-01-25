Pttcell fatura sorgulama işlemleri birkaç değişik şekilde yapılmakta ve son derece de kolay adımlardan oluşmaktadır. Ülkemizde artık iletişim hizmeti sunan GSM şirketleri son derece kapsamlı hizmetler vermekte ve kullanıcıların avantaj sağlayacağı bilgileri kolay bir yolla paylaşmaktadır. AVEA GSM şirketinin alt yapısını kullanan ve son derece kaliteli bir iletişim hizmeti sunan Pttcell fatura sorgulama işlemleri ile de kullanıcılarına son derece kapsamlı bir hizmet sunmaktadır. Pttcell fatura sorgulama işlemleri telefon üzerinden arama yapılarak, mesaj yoluyla ve internet üzerinden de kapsamlı sorgulamalar ile yapılmaktadır. Bu sorgulama işlemleri kişiler için oldukça önemlidir. Çünkü ne kadar konuşma yaptıkları, mesaj paketleri ve internet kullanım paketleri bu sorgulamalar üzerinden olmakta ve gayet bilinçli bir kullanım sağlanmaktadır. GSM şirketleri telefon faturaları ile ilgili olarak normalde adreslere fatura göndermektedir. Fakat bazı olumsuz durumlar neticesinde bu faturalar kişilerin ellerine geçmemekte ve son derece olumsuz durumlar yaşanmaktadır. Fatura bedellerinin ceza faizine uğramaması için veya telefon hattının kesintiye uğramaması için bu sorgulama işlemleri oldukça gereklidir.

İster Telefondan İster İnternet Üzerinden Fatura Sorgulama Yapılmaktadır

· Pttcel fatura sorgulama işlemleri için öncelikle telefon numaralarından 9333 aranarak telefon fatura borçları ve faturaların son ödeme tarihleri sorgulanabilir.

· Telefon araması ile veya mesaj ile fatura bilgilendirme işlemleri ile ayrıntılı bir bilgi akışı sağlanamamaktadır. Sadece telefon fatura borçları ve faturaların son ödeme tarihleri öğrenilmektedir. Fakat internet sorgulamaları ile detaylı bir sorgulama yapılmaktadır.

· İnternet üzerinden Pttcell fatura sorgulama için direkt olarak PTTcell internet adresi online işlemlerden sorgulamalar yapılmaktadır.

· Bu sorgulamalarda telefon numaraları, isim soy isim ve T.C kimlik numaraları gibi bilgiler istenmektedir.

· Gereken bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra telefon faturasına dair her türlü bilgi sorgulanmaktadır. Gerek içinde olunan ayın telefon faturaları sorgulandığı gibi gerekse geçmiş dönemlere ait olan faturalar da sorgulanabilmektedir.

· İnternet üzerinden yapılan fatura sorgulama işlemlerinde son 6 ay içerisindeki tüm arama kayıtları, mesaj bedelleri ve internet kullanım tutarları da net bir şekilde görülebilmektedir.

Fatura Bilgilerine Dair Her Şey Tek Tuşla Karşınızda

Pttcel fatura sorgulama işlemleri ile alık fatura ödemelerini belli bir sistem dahiline bağlayabilir ve hiçbir faturanız gecikmeden ödeyebilirsiniz. Bu sayede de hiçbir şekilde gecikme bedelleri ve hattınızın kapanması gibi bir sorun ile karşılaşmazsınız. Aynı zamanda tarifeler ve daha avantajlı konuşma paketleri ile de bilgileri bu mecrada bulabilir ve kendinize en uygun olan konuşma paketlerini alabilirsiniz.