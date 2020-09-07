Portekiz Vizesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Türkiye Cumhuriyeti Hizmet, Hususi ve Diplomatik pasaport sahibi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 90 günü aşmayacak şekilde seyahatlerinde vizeden muaf olarak yapabilmektedirler. Portekiz Vizesi alınabilmesi için gerekli evrakların oldukça dikkatli ve düzenli toplanması ve teslim edilmesi gerekmektedir. Vize başvuru formunun doldurulması işlemi oldukça önemlidir ve eksiksiz olarak doldurulması önemlidir. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak başvurunuzla ilgili her ayrıntıya önem vererek, profesyonel ekibimizle yanınızda oluyoruz. Portekiz’e vize almak için başvurularınızı konsolosluğa gelmenize gerek kalmadan bizimle yapabilirsiniz.

Portekiz Vizesi Nasıl Alınır?

Portekiz vizesi başvurusunda bulunacak kişiler başvurularını yetkili acenteler aracılığıyla yapması gerekmektedir. Portekiz Konsolosluğu tarafından yetkilendirilmiş kurumlar ya da yetkili danışmanlık firmaları ile yapılan başvurular kabul edilmektedir. Vize başvurusunda bulunacak kişiler gerekli belgeleri ilgili kuruma eksiksiz teslim eder ve işlemler yetkili kurum tarafından sürdürülür. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak Portekiz vizesi işlemleri için tam yetkiye sahip, profesyonel bir firmayız. Gerekli evrakları bize teslim ederek, konsolosluğa gelmenize gerek kalmadan Türkiye’nin her yerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. Portekiz Vizesi alacak kişilerin Kargo yolu ile gerekli evrakları bize gönderdiğinizde işlemlerini sizin adınıza tamamlıyor ve işleminiz sonuçlandığında yine kargo yolu ile size teslim ediyoruz. Portekiz vize başvuruları genel olarak 10 ila 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Resmî tatilleri de göz önünde bulundurarak başvurularınızı bu sürelere göre yapmanız, seyahatlerinizin aksamaması açısından oldukça önemlidir. Portekiz vize başvurusu genel olarak gereken evraklar şu şekildedir;

Pasaport

2 adet biyometrik, güncel fotoğraf

Başvuru Formu (Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından doldurulacaktır)

Seyahat Amacını içeren Portekiz Başkonsolosluğuna hitaben yazılmış dilekçe

Portekiz’e uçak bileti ve hotel rezervasyonları (Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından hazırlanacaktır.)

Minimum 30 bin Euro teminatlı ve seyahati kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerliliği olan sağlık sigortası (Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından hazırlanacaktır.)

Gelir İspatlar Belge (Maaş Bordrosu, SGK giriş belgesi, banka hesap cüzdanı vb.)

Varsa Gayri menkul Tapuları ve Araç Ruhsat Fotokopileri

Nüfus Kayıt Örneği

Kimlik Fotokopisi

Portekiz vize ücretleri seyahat amacınıza ve süresine göre değişiklik göstermektedir. Bizimle iletişime geçerek fiyatlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Portekiz vize örneği fotoğrafta görüldüğü gibidir ve vize tarihini, geçerliliğini ve kişisel bilgilerinizi içerir. Portekiz Konsolosluğu’na yapılan vize başvurularını seyahat amacına yönelik olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle vize başvurusu yapmadan seyahat amacını netleştirmenizde fayda vardır. Firmamız verdiği danışmanlık hizmetleriyle bu konuda da sizlere yardımcı olmaktadır.

Portekiz Vize Çeşitleri

Portekiz vize danışmanlığı yapan ve işlemler konusunda tam yetkili olan firmamız vize sürecinizde yanınızdadır. Konsolosluğa gelmenize gerek kalmadan işlemlerinizi halledebilirsiniz. Portekiz’e turistik gezi amacıyla gidecekseniz Portekiz Turistik vizesine, İş toplantısı, seminer, kongre vs. gibi amaçlarla seyahat edecek kişilerin Portekiz Ticari vizesine başvuru yapmaları gerekmektedir. Portekiz Schengen Bölgesi’ne üye bir ülkedir. Bu sebeple 90 günden daha kısa süren seyahatleriniz için bile vize başvurusu yapmanız gerekmektedir.

Portekiz Turist Vizesi: Portekiz turist vizesi için gerekli evraklar başvuru sahibinin durumuna göre (emekli, ev hanımı, öğrenci, çalışan) değişmektedir. Portekiz turist vizesi için istenen evraklar genel olarak başvuru formu, pasaport, biyometrik fotoğraf, dilekçe, seyahat amacını destekleyen bilgiler, geçim durumuna ilişkin belgeler, seyahat sağlık sigortası ve kimlik fotokopisidir. Turistik amaçlı yapacağınız geziler için bu vize türünü almanız gerekmektedir.

Portekiz Çalışma Vizesi: Portekiz Çalışma izni alınabilmesi için Portekiz’de anlaştığınız firmanın işin detaylarını içeren bir dilekçe göndermesi gerekmektedir. Portekiz’de ihtiyaç bulunan alanlarda meslek sahibiyseniz vize almanız daha kolaydır. Çalışma vizesi için gerekli evraklar profesyonelce ve eksiksiz hazırlanmalıdır. Yönlendirmelerin doğru yapılabilmesi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Portekiz Eğitim Vizesi: Portekiz Eğitim vizesi öğrencinin hangi tür eğitim alacağına ve eğitim süresine göre değişiklik göstermektedir. 90 gün altında alınacak kısa süreli eğitimler Turist vizesi kapsamında alınabilirken, 90 günün üzerinde olan eğitimler için olan vize Portekiz D vizesi olarak geçmekte ve genel evrakların yanı sıra bazı evraklar talep edilmektedir. Portekiz’den gelen öğrenim kabul belgesi gibi ek belgeler gerekmektedir. Gerekli yönlendirmeler Marina Vize Başvuru Merkezi tarafından yapılacak, belgeler temin edilecektir.

Portekiz Evlilik Vizesi: Aile birleşimi konusunda Portekiz kolay olanaklar sağlamaktadır. Evliliğinize dair belgeler ile aile birleşimi için başvuruda bulunabilirsiniz. Aile birleşimi için dil şartı kaldırılmıştır. Fakat vizeniniz çıktıktan sonra Portekiz’e gitmeniz için kısa bir süreniz olmaktadır. Bu nedenle seyahatinizin ayrıntılarını önceden ayarlamanız ve vize başvurunuzu sonuçlanma süreci uzayabileceği için buna göre yapmanızda fayda vardır.

Portekiz Express Vize: Portekiz’e Express vize alma şansınız vardır. Biraz daha fazla ücret ödeyerek 48 ila 72 saat arasında, evraklarınız eksiksiz olursa vizeniz sonuçlanacaktır. Turist vizesi, ticari vize ve aile ziyareti vizelerinde Express vize seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Tabi resmî tatile denk zamanlarda bu süre uzamaktadır. Bu nedenle başvuru tarihinizi buna göre ayarlamalı ve seyahat planınızı düzenlemelisiniz.

Portekiz Ticari Vize: Portekiz’e yapacağınız iş seyahatleri için almanız gereken vize türü ticari vizedir. İş toplantıları, seminerler, kongreler için yapacağınız seyahatlerde alınması gereken evraklar biraz karmaşık olabilmektedir. Marina Vize Başvuru Merkezi olarak bu süreci sizler için kolaylaştırıyor ve konsolosluğa gitmenize gerek kalmadan vize işlemlerinizi sizler için yapıyoruz. Konu hakkında ayrıntılı bilgiyi danışmanlarımızdan alabilirsiniz.





Fildişi Sahili Vizesi Nereden Ve Nasıl Alınır?

Fildişi Sahilleri, Türkiye’den yapılacak olan yolculuklar için özel olarak belirlenen vize şartlarıyla ülkeye girişe izin veriyor. Fildişi Sahili’ne vize almak için gerçekleştirilmesi gereken işlemler arasında pasaport bilgilerine bağlı olarak güncelleme ve başvurma da bulunuyor. Konsolosluğa göndermek üzere İngilizce olarak hazırladığınız başvuru formunda başvuran kişi olarak bilgilerinizin de yer alması ve hangi gerekçeyle ülkeye giriş yapmak istediğinizi belirtmelisiniz.

Fildişi Sahili bünyesinde hangi otelde konaklayacağınız, sağlık durumunuza dair raporlar, pasaportunuz, nüfus cüzdanı fotokopinizi ve diğer evrakları tarafımıza teslim etmelisiniz. Marina Vize Başvuru Merkezi güvencesiyle Fildişi Sahili için vize alabilir, başvurumuzun öncesinde yapacağımız inceleme sayesinde herhangi bir belgenin eksik olmamasını sağlıyoruz. Normalde kendi başvurunuzda tüm belgeleri özel olarak araştırarak hazırlamanız gerekirken, kişisel bilgilerinizin dışında gerekli olan belgeleri hazırlayarak başvuruyu sizin yerinize yapıyoruz. Hizmetlerimiz arasında uçak rezervasyonu yaptırmak ve otelde konaklanması için rezervasyon yaptırmak da bulunuyor.

Fildişi Sahili Vizesi Nasıl Alınır?

Türkiye’den Fildişi Sahili vize işlemleri gerçekleştirilebilmesi için firmamızla iletişime geçebilir ve konsolosluğa yapacağımız başvuruyla fildişi sahili vizesi alabilirsiniz. Belirlemiş olduğumuz fiyatlar, konsolosluk tarafından belirlenen fiyatlara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Pasaport, 4 adet biyometrik fotoğraf, Fildişi Sahili vizesi için başvuru formu, nüfus cüzdanınızın fotokopisi, uluslar arası sağlık sigortası, Fildişi Sahili’nde kalınacak adresin bilgileri verilmelidir. Bu bilgiler turistik seyahatler için de, ticari seyahatlerde olduğu gibi verilmesi son derece önemlidir.

Fildişi Sahilleri’nin Türkiye’de özellikle vize şartlarına uygun bir şekilde yolcu kabul ettiği biliniyor. Nüfus cüzdanı fotokopinizi, pasaportta bulunan boş sayfalar haricindeki yerlerin fotokopisini, ülkede ne yapacağınızla ilgili başvuru bilgisini, sarı humma aşı kartını, çalışanlar için iş yerinden alınan izine dair yazıyı tarafımıza iletmeniz gereklidir.

Gereken belgelerin tümü seyahat için belirlenmiş olan prosedürler nedeniyle gereklidir. Eksik bir belge bulunmaması halinde seyahat gerçekleştirilebilir ve iki farklı şekilde Fildişi Sahili vize örneği ile gösterildiği gibi, ülkeye bu vizeyle girilebiliyor.

Evraksız seyahatler için Fildişi Sahili vize başvurusu firmamız aracılığıyla konsolosluklara yapılabiliyor. Gerekli olan belgeler arasında pasaportunuz, iki adet fotoğrafınız ve sarı humma aşı kartınız bulunuyor. Üç belgenin de eksiksiz olması halinde, ülkeye diğer evraklar bulunmadan da seyahatler gerçekleştirilebiliyor. Ticari, turistik, ekspres vizeler için başvuruda bulunabilir ve işlemlerin tümünü Marina Vize Başvuru Merkezi güvencesiyle sonlandırabilirsiniz.

Fildişi Sahili Vize Çeşitleri

Türkiye’den Fildişi Sahili’ne gitmek isteyen bireyler için özellikle iki farklı vize türüne dair belgeler belirlenmiştir. Turistik faaliyetlere yönelik özel belgeler ve ticari seyahatler için farklı evraklar ile vize alınarak ülkeye ulaşım sağlanabiliyor.

Firmamız tarafından çalışma vizesi, ticari vize, turist vizesi, evlilik vizesi, Express vize, eğitim vizesi başvurusunda bulunulabiliyor. Hangi türde vize almak istediğinize bağlı olarak Fildişi Sahili’ne vize danışmanlığı yapan firmamızla görüşerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Fildişi Sahili Turist Vizesi: Turistik faaliyetlerle ülkede gezmek isteyen bireylerin özellikle hangi bölgelerde konaklayacakları, otelleri, gidiş dönüş uçak rezervasyonları tarafımızda konsolosluğa bildiriliyor. Ayrıca pasaport fotokopiniz, kimlik fotokopiniz, 1 adet fotoğrafınız ile de ülkeye bordo pasaport için verilen özel vizeyle ulaşmanız ekspres 2, 4 veya 7 günlük vize işlemlerinin ardından mümkün oluyor.

Fildişi Sahili Çalışma Vizesi: Çalışmak için özel olarak ülkeye seyahat etmek isteyen bireylere de vize hizmeti veriyoruz. Türkiye’den ticari faaliyet yerine çalışmak amacıyla gidecek olan bireylerin otel ve uçak rezervasyonlarını da işlemlerimiz arasında gerçekleştiriyoruz. Ödemeniz gereken ücret direkt olarak rezervasyonlar, belge kontrolü, başvuru ve vize alma sürecini de içerisinde barındırıyor.

Fildişi Sahili Eğitim Vizesi: Fildişi Sahili’ne eğitim almak amacıyla yapılacak olan yolculuklar için vizeler öğrenci olduğunuza dair belge, gideceğiniz okuldan gönderilmiş davet belgesi bulundurulmalıdır. Pasaport fotokopisi, kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi gönderilerek, vize için başvuruda bulunmamızı sağlayabilirsiniz. Okul tarafından gönderilen herhangi bir davet mektubu bulunmuyorsa, bu durumda eğitim amacıyla ülkeye gireceğinizi belirtmeniz de mümkün olmayacaktır.

Fildişi Sahili Evlilik Vizesi: Vizenin evlilik nedeniyle alınmak istenmesi durumunda, eşinizin de Fildişi Sahili vatandaşı olduğunun yer aldığı evlilik cüzdanınız bulunmalıdır. Bu evlilik cüzdanı sadece Türkiye’de değil, uluslar arası alanda geçerli olmalıdır. Pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi belgeleriyle de başvurunuzu bu yönde yapabilirsiniz.

Fildişi Sahili Express Vize: Express olarak vize almak ve ülkeye seyahat etmek isten müşterilerimiz için vermiş olduğumuz hizmet, en hızlı vize süresi olan 2 günde gerçekleştirilebiliyor. Ticari Express süresi olan bu zaman diliminin yanı sıra, turistik seyahatlerdeki başvurularda da 2 günde çok girişli olacak şekilde vize alınabiliyor. Başvurunuzda belgelerinizin tümünün bulunması ve eksik belge olmadan, vize şartlarına uygun olmanız gereklidir.

Fildişi Sahili Ticari Vize: Türkiye’de firmamıza elektronik posta ve posta yoluyla göndereceğiniz belgelerle birlikte ticari vize başvurusu yapılmasını sağlayabilirsiniz. Maksimum yedi iş günü içerisinde Fildişi Sahili için ticari vize alabilir ve ülkeye seyahat edebilirsiniz.

Gerçekleştirilmesi gereken başvuru işlemlerinde talep edilen belgeler sarı humma aşı kartı, iş yerinden seyahat süresi için izinli olduğunuza dair yazı, işyeri sahipleri seyahat edecekse şirket evrakları, çalışanlar ise SSK işe giriş bildirgesi belgelerini göndermelidir. Pasaport fotokopinizi, nüfus cüzdanı fotokopinizi, başvuru formunu, bir adet fotoğrafınızı göndermeniz ticari seyahatler için yeterli oluyor. Evraksız ticari seyahatlerde ise pasaport, sarı humma aşı kartı, 2 adet fotoğraf bulunması gereklidir.













Marina Vize Başvuru Merkezi Başvuru Merkezi

Aksaray Mahallesi Teceddüt Sokak

Tel:0212 530 04 25

Mobil: 0538 954 74 58

No:19/3 Fatih/İstanbul

E-Mail: info@marinavize.com

Web: https://www.marinavize.com















