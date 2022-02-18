Popo Estetiği Riskleri Var Mı? – Dr. Yunus Doğan

Hijyensiz bir ortamda yaptırılması durumunda doğal olarak bazı yan etkiler görülebilir. Bunun haricinde popo estetiğinde ciddi risk etkenleri söz konusu değildir.

Vücut orantısıyla uyumlu olamayacak düzeyde küçük veya iri popoya sahip olan herkes popo estetiğine başvurabilir. Bu tedavi yönteminde yüksek başarılı sonuç elde edilir. Bu nedenle popo estetiği en güvenilir estetik uygulamalarından biridir.

Popo Estetiği Nedir?

Popo estetiği poponun daha kalkık ve estetikli olması için doktor tarafından uygulanan tıbbi bir cerrahi uygulamasıdır.

Bu tedavi yöntemiyle popo daha canlı bir yapıya kavuşturulur. Ayrıca popo estetiği fiyatları her yıl güncelleniyor.

Popo Estetiği Nasıl Yapılır?

Popo estetiği genellikle genel anestezi üzerinden yapılır. Bu uygulamada popo derisi altından kesiler açılarak buradan popo derisi altında yer alan fazla yağ dokuları alınır. Bu sayede poponun zayıflatılması sağlanır.

Kalça Estetiği Uygulamaları Nelerdir?

Kalça estetiği uygulamaları arasında enjeksiyonla yağ aldırma, vakumla yağ alma ve son tedavi seçeneği olarak da cerrahi müdahale yapılarak kalçanın küçültülmesidir. En uygun tedavi seçeneği için doktorunuza danışabilirsiniz.

Popo Dikleştirme Ameliyatı

Popo dikleştirme cerrahi müdahalesi en çok uygulanan estetik uygulamalar listesinde yer alır. Bu yöntem adından da anlaşılacağı üzere poponun orantılı bir şekilde dikleştirilmesidir. Birkaç seans üzerinden popo daha estetikli bir hal alabilir.

Popo Büyütme ve Popo Estetiği Yöntemleri Nelerdir?

Popo büyütme ve popo estetiği yöntemleri arasında enjeksiyon, vakum ve cerrahi girişim en çok uygulanan seçeneklerdir.

Bunların haricinde günlük egzersiz çalışmaları ve tablet tarzından doğal bitkisel ilaçlar da tedaviye alternatif olarak sunulabilir.

Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasty) Nedir?

Karın germe ameliyatı estetik ve plastik cerrahi kapsamında yer alır. Bu ameliyat türü doğrudan karın bölgesinin inceltilmesi demektir.

Daha çok karın germe ve abdominoplasti fiyatları düşük olduğundan bu tedavi yurtdışından da tercih ediliyor.

Karın Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Doğrudan karın cildinin gerdirilmesiyle karın germe ameliyatı gerçekleştirilir. Özel bir cihaz üzerinden karın cildi gerdirilir ve bu işlem kalıcı olarak sağlanabilir. Karın germe ameliyatı bugün daha risksiz bir şekilde uygulanır.

Karın Germe Ameliyatı Sonrası Hamilelik

Karın germe ameliyatı sonrası gebelik önemlidir. Gebelik durumunda karın germe ameliyatı incelenmemelidir.

Bu ameliyatın gebelik ve çocuk emzirme döneminde uygulanması sakıncalıdır. Ameliyat sonrası gebelikte kullanılan ilaçlara devam edilebilir.

Karın Germe Ameliyatı İyileşme Süreci Nasıldır?

Genellikle karın germe ameliyatı iyileşme süresi 2-3 gündür. Fakat klinik merkezi ve doktorun bu alanda uzman olması iyileşme sürecinin daha da kısalmasını sağlayabilir. Bu nedenle en iyi klinikten karın germe ameliyatı yaptırılmalıdır.

Karın Germe Ameliyatı Ağrılı Mıdır?

Karın germe ameliyatları genellikle ağrılı değildir. Fakat hafif düzeyde de olsa bazı komplikasyonlar görülebilir. Bu komplikasyonlar ve abdominoplasti hastaların ciddi anlamda huzursuz kalmasına neden olmaz.

Karın Germe Ameliyatından Sonra İz Kalır Mı?

Karın gerdirme ameliyatından sonra hafif düzeyde dikiş izleri kalabilir. Fakat bu durum bireylerin rahatsız olabilecek düzeyde değildir. Genellikle söz konusu izler etkisini 1 ay içerisinde kaybeder.

Karın Germe ve Liposuction Beraber Yapılır Mı?

Normal durumlarda ve ilgili doktorun da onay vermesi halinde karın germe ve liposuction birlikte uygulanabilir. Bunun haricinde abdominoplasti fiyatları incelenebilir. Karın germe ve liposuction birbirinden farklı tedavi uygulamalarıdır.

Doğum Sonrası Çatlaklar Karın Germe ile Geçer Mi?

Çok derin çatlaklarda daha yoğun seanslar yapılması veya farklı tedavi seçenekleri uygulanması gerekebilir. Doğum sonrası çatlaklar karın germe ameliyatı fiyatları incelendikten ve ameliyat uygulandıktan sonra etkisini kaybedebilir.