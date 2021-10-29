Pırlantalar kadınların vazgeçilmezi! Pırlanta baget tektaş!

Bireylerin hem kalite hem de fiyat performans odaklı bir bakış açısıyla kendileri için en uygun olan ve tatmin edecek pırlantaları temin etmesi için biraz zaman ayırmaları ve dikkatli bir seçim yapmaları gerekmektedir. Pırlanta alırken dikkat edilecek en önemli hususlardan biri pırlantanın kesimidir. Kesim elmasın üzerinde insan eliyle yaratılan bir özelliği ifade etmektedir ve pırlantanın göz alıcılığını ışıltısını kesimin yapacak olan Usta'nın tecrübesi belirler. Ariş Pırlanta kurulduğu günden bu yana başta tektaş yüzük modelleri olmak üzere en kaliteli pırlanta modellerini müşterilerine sunmaktadır.

%100 müşteri memnuniyeti odaklı bir çalışma prensibi sergileyen kuruluş bünyesinde son derece profesyonel tasarımcıları istihdam etmektedir. Ariş Pırlanta aynı zamanda oldukça Özgün tasarımları ortaya koyar ve yapmış olduğu yenilikler ile sektöre damgasını vuran bir çalışma prensibi sergiler.

Ariş Pırlanta'nın ilkleri

Ariş Pırlanta tarafından sektöre kazandırılan birçok ilk bulunmaktadır. Sektörde gerçekleştirdiği ilkler arasında öncelikle ilk defile ilk yurtdışı fuar katılımı ariş pırlanta tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda başta baget yüzük modelleri nin bulunduğu ilk broşür ve katalog çalışmasını yapan kuruluş da yine Ariş Pırlanta'dır. Aynı zamanda yine özellikle de koranavurus pandemi süreci ile birlikte e-ticaret platformunda olan yönelimlerin artması ile sektör içerisinde e-ticaret sitesi kuran ilk kuruluş olmayı başarmıştır. www.arispirlanta.com adresi üzerinden bireyler güvenli bir biçimde pırlanta alışverişini gerçekleştirebilmektedir.

Pırlanta alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise pırlantanın kalitesi ve renkleridir. Pırlantalar genel anlamda renksiz olarak gözükseler de aslında renk farkı belli belirsiz bulunmaktadır. Bir pırlanta ne kadar renksiz ve şeffaf görünüyor ise aslında o kadar değerli anlamına gelir. Fakat yapılan araştırmalar ve bu anlamdaki çalışmalar pırlantada renk siz bir görünümü yakalamanın neredeyse imkânsız olduğunu renksiz bir pırlantanın ise yok denecek kadar az olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla olabildiğince şeffaf ve parlak bir pırlantayı tercih etmek kaliteli bir pırlanta alma noktasında avantaj sağlayacaktır.