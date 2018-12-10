Peyzaj Alanında Sektörün Lideri Cem Botanik

Peyzaj

Kentsel dönüşüm kapsamında yapıların artış göstermesine bağlı olarak çevremizde birçok alan bakıma ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda peyzaj çalışmaları ile yaşadığınız alanların daha güzel bir görüntüye kavuşması ve mekanların renk, içerik ve tasarım olarak ahenk oluşturması sağlanmaktadır. Yaşam sürdüğümüz konutların çevresinden, sanayi bölgelerine, özel alanlara kadar pek çok mekanda gözlemleyebileceğimiz bu çalışmaların yansımaları bizlerin daha pozitif ve huzurlu bir yaşam sürmemiz için kayda değer çalışmalardır. Sizler de hayal ettiğiniz mekanların tasarım ve düzenlemeleri konusunda profesyonel bir şirket arayışı içerisindeyseniz Cem Botanik isimli şirketimizi tercih edebilir, yaşam alanlarınızı daha şık ve güzel şekilde süsleyebilirsiniz.

Tecrübeyle Sabitlenmiş Başarılar

1974 senesinde Muzaffer Şirin babamızdan devralmış olduğumuz ve bugünlere sevgi ve emekle getirdiğimiz şirketimiz 44 yılı aşkın bir süredir hizmet vermenin sevincini yaşamaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de sektörün lider şirketlerinden biri olmanın haklı gururunu yaşayan Cem Botanik Peyzaj şirketi olarak müşteri memnuniyetini sağlama ve sürdürme konusunda son derece prensipli çalışmakta olup, müşterilerimizin beklenti ve isteklerinin üzerinde hizmet verme gayesiyle faaliyet göstermekteyiz.

Tüm çalışmalarımızın temel ilkesi öncelikle ekolojik dengeyi korumak ve çalışma alanımızda bilinçli tüketicilerin varlığını sürdürmek olmaktadır. Her daim koşulsuz memnuniyet ve güvenilirlik ilkesiyle hareket etmekle birlikte farklılık zemininde ürün ve kaliteden ödün vermemeyi hedeflemekteyiz. Sektörde yer almış olduğumuz tüm çalışmalarda zamanında iş teslimi yapmaya ve kaliteli işlere imza atmaya büyük bir özveri göstermekteyiz. Almış olduğumuz ISO belgeleri ve sertifikaların tüm Cem Botanik ailesinin başarısı olduğunun altını çizmekte ve tüm personellerimizin de son derece titiz ve çevreye duyarlı şekilde çalıştığının garantisini vermekteyiz.

Peyzaj Hizmetlerimiz

Cem Botanik ekibi olarak peyzaj hizmetlerimiz ilk olarak projesi tamamlanmış olan alan bilgilerinin ve projenin tarafımıza iletilmesi ile başlamaktadır. Projenin tarafımıza ulaşması neticesinde uzman mimarlarımız, projesi yapılan alanı keşif yaparak alana uygun uygulamaları tespit eder. Projede belirlenen özellikler baz alınarak yumuşak ve sert uygulamalar belirlenerek tasarım yapılır. Zemin çalışmalarına göre projelerde biyolojik gölet, pergola gibi farklı uygulamalar yer alabilir. Çizimi yapılarak tarafımıza ulaştırılan projeleriniz tamamlandığında bambaşka bir bahçeye kavuşacağınıza emin olabilirsiniz.

Bahçe Düzenlemelerimiz Hakkında

Daha şık ve huzurlu yaşam alanları için gerçekleştirdiğimiz bahçe düzenleme çalışmalarımız, görsel açıdan zenginlik kattığı gibi kentsel dönüşüm alanlarında doğayla iç içe hissedebileceğiniz nezih ortamların oluşturulmasını kapsamaktadır. Ağaç dikiminden, bahçe havuzu, küçük süs havuzu, gölet gibi çeşitli uygulamalarımız her bahçe modeline göre tasarlanabilmektedir.

Peyzaj Proje ve Teslimat Aşamalarımız

Değiştirmek ve ahenk katmak istediğiniz bahçe ve diğer mekanlar için şirketimizle iletişime geçmeniz halinde uzman mimarlarımız bahçenizi keşif yapmak amacıyla ziyaret edecektir. Keşif aşamasında sizlerle sağlayacakları diyaloglar sırasında kendi görüşlerini de iletecek olan mimar ekibimiz her türlü isteğinizi not ederken projenin keşif aşamasını tamamlayacaktır. Ardından harita teknikerlerimiz bahçe alanlarını oluşturacaktır. Haritada belirlenen alanların çizimi ise Autocad, 3DSMax, Photoshop çizim programları üzerinden mimarlarımız tarafından projelendirilmesi yapılır. Projesi çizilen alanın gerçeğe en yakın versiyonu olan 3 boyutlu görsel hali ise iç mimarımızca çıkartılır ve size sunularak beğendiğiniz çizimlere göre projeye uygun sert ve yumuşak peyzaj ekipmanları bahçenize uygulanmaya başlanır. Tüm uygulamalar bittiğinde ve proje sonuçlandığında proje mimarlarımız tarafınıza teslim yapmaktadır.

Cem Botanik İle Yaşamınıza Renk Katın

Yaşam alanlarınızın ve bahçelerinizin hayal ettiğiniz gibi bir tasarıma ve görsel bütünlüğe kavuşması için Cem Botanik adresimizi tercih ederek, çizdiğiniz projelerin hayata dönüşmesini sağlayabilir, dilediğiniz şekilde mekanlara enerji katabilirsiniz. Yaşam alanlarınızı güzelleştirmek sizin elinizde. Tek yapmanız gereken şirketimizle iletişime geçerek mimarlarımızı bahçenize davet etmektir. Uzman mimar ekibimizle birlikte bahçenizde gerekli değişiklikleri belirleyebilir ve arkanıza yaslanabilirsiniz. Hemen hizmet almak için https://www.cembotanic.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.