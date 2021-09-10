Personel Devam Kontrol Sistemi

Personel Devam Takip Sistemi nedir?

Personellerin girişlerini ve çıkışlarını kontrol etmek için kullanılan sistemlerdir. Pdks, kişilerin günlük, aylık veya yıllık olarak girişlerini ve çıkışlarını görüntüleyebildiğimiz gerekli durumlarda bu girişler veya çıkışlar müdahaleler yapabildiğimiz yazılımlardır.

Personellerin kayıtlarını pdks isim ve soy-isim bilgilerini kendi çalışma grupları dahilin de kayıtları basit bir şekilde yapılabilir. İstenirse kayıtları detaylı olarak şirket, bölüm, departman kodlarıyla raporlamalarda kolaylık olması açısında filtrelemeli olacak şekilde kayıtları yapılabilir. Personellerin özlük bilgileri tutulabilir, personel hakkında notlar alınabilir ve zimmetleri kayıt yapılabilir.

Personel Devam Takip Sistemi hangi amaçla kullanılır?

Pdks önemli işlemlerinde bir tanesi personellerin girişlerini ve çıkışlarını düzenli aralıklar otomatik veya manuel aktarımı, izin işlemleri şayet maaş hesabı yapılacak ise maaş(net) ve avans bilgilerini yazmamız gereklidir.

Pdks personellerin hangi çalışma gruplarında çalıştıklarını bilmemiz için uzman ekiplerce hazırlanan vardiyalarının ve çalışma planlarının oluşturulması gereklidir. Bu çalışma planları ay sonunda personellerin puantajlarına ve pusulalarına etki etmektedir. Yanlış planlanmış olan bir çalışma sistemi personellerin ve pusulalarını hatalı olmasına neden olur. Personellerin farklı farklı çalışma saatlerine shift çalışma sistemi ile düzenlenebilir. Bu düzene göre personellerin günlük giriş ve çıkışları düzenli olarak alınabilir, aylık pusulası Pdks otomatik hesaplanır.

Pdks maaş, giriş ve çıkış hareketleri, izin, avans, prim ve agi işlemlerinin tek tek personellerin kartlarında gezinerek, işlemek yerine daha kolay ve hızlı işlemler olması acısından toplu işlemler bölümden personellerin maaş, giriş ve çıkış hareketleri, izin, avans, prim ve agi kayıtları ve atamaları yapılabilir. Toplu işlemlerde ister şirket isterse bölüm veya departman bazlı gruplamalar yapılabilir.

Personel Devam Takip Sistemi otomatik veri aktarılabilir mi?

Pdks personellerin giriş ve çıkış aktarımları manuel istediğimiz zamanda aktarımları yapabiliriz. Otomatikte ise belirlediğimiz 5 farklı saat diliminde ya da istenilen aralıklar ile otomatik olarak verileri aktarabilir. Her iki durumda da programın bilgisayarımızda çalışıyor olması gerekmektedir.

Pdks parmak izi okuma, Yüz tanıma sistemi, damar okuma, kartlı geçiş sistemi, iris(göz) tanıma, şifreli cihazlar kullanılarak personellerin gündelik giriş ve çıkış bilgileri kolaylıkla aktarılabilir. Aynı varyasyon cihazlar arasında kişilerin (Yüz tanıma sistemi, parmak, kartlı geçiş sistemi, damar okuma) bilgileri aktarım yapılabilir. Kart ve şifre aktarımları ise hemen hemen her cihazlar üzerine aktarımlar gerçekleştirilebilir.

Personel Devam Takip Sistemi hangi raporları alırız?

PDKS çok çeşitli rapor seçenekleriyle personellerin ister tüm liste halinde istenirse de gruplama yapılarak giriş ve çıkışlarını düzenli olarak raporları alınabiliyor. Günlük veya kişi bazında giriş ve çıkış listelerinde gün be gün personellerin devam kontrol ü yapılabilir. Devamsız olan personeller, aylık prim ve avans listeleri, giriş veya çıkış yapmayı unutan personeller, mesaiye kalan personeller, tatil günü çalışan personeller ve aylık devam listesi raporundan da ay içerisinde istenilen personeller de devamlı veya devamsız olanları çekebiliriz.

Personel takip sistemi nerelerde kullanılır?

Personel takip sistemi personel takip işleminin yapılacağı her alan da ve mekân da kullanılabilir. Kullanıma uygun alt yapı koşulları ve kablolama oluşturulduğu takdirde sağlam tasarım ve günümüz teknolojisine uygun görünümüyle uzun yıllar kullanabileceğiniz bu sistem personel takip işlemlerin de son yılların vazgeçilmezi olmuştur. Genel kullanım alanlarıyla ilgili bilgi vermek gerekirse fabrikalar, küçük orta ve büyük ölçekli işletmeler, ofisler kısacası giriş-çıkış saatlerinin raporlanması istenilen her yerde kullanılabilir. Gelişen teknoloji ile entegre edilmiş olan personel takip sistemi aynı zamanda biometrik ve kart okuyucu cihazlar ile de çalışabilmektedir. Bilindiği üzere biometrik veya kart okuyucu cihazlar tanımlı olan yüz, parmak izi, avuç içi veya kartı okutulduğunda cihaz kendi hafızasına geçiş kayıtlarını iletmektedir. Bu cihazlar ile ağ bağlantısı yapılarak veya USB bellek ile cihazların içinde bulunan personellerin geçiş kayıtlarını personel takip programına aktarılabilir ve raporlayabilirsiniz. Ayrıca personel takip sistemi için kullanılan biometrik veya kart okuyucu cihazlarının özelliğine göre kontrollü geçiş için turnike veya kapı açtırabilirsiniz. Turnike sistemi ile entegreli bir şekilde çalışabiliyor olması yoğun personel sayısının olduğu kuruluşlar da giriş ve çıkışlar da ki yoğunluğu da azaltıp düzenlemektedir.

Pdks, kartlı geçiş sistemi ve yüz tanıma sistemleri hakkında daha detaylı bilgi almak için.

PERKOTEK TEKNOLOJİ A.Ş. / 0850 811 8000 / Perkotek.com / info@perkotek.com