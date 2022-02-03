Pastane Usulü Kandil simidi tarifi, mahlepli kandil simidi nasıl yapılır?

Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi İçin Malzemeler

1 paket margarin yada tereyağı (250 gram)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı nişasta(buğday, mısır fark etmez)

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı yoğurt

2 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Alabildiğine un

Üzeri için:

1 yumurta

1 su bardağı kadar susam (kavrulmuş)

Pastane Usulü Kandil Simidi Tarifi Yapılışı

Oda sıcaklığında yumuşamış katı yağı yoğurma kabımıza alalım. Sıvı yağ, yoğurt, sirke, şeker ve tuzu ekleyelim karıştıralım. Nişasta ve azar un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında hamurumuzu hazırlayalım. Kabartma tozu kullanılmıyor unutmadım yani:)Hamurumuz dan ceviz büyüklüğünde beze yapalım. Tezgah üzerinde rulo yapalım sonra iki ucundan birleştirerek halka şeklini verelim. Üzeri için 1 yumurtayı çatalla iyice çırpalım. Ön ve arka tarafını önce yumurtaya sonra susama batırarak simitimizi hazırlayalım. Resim yardımcı olacaktır.Hazırladığımız simitlerimizi tepsimize alalım. Bu ölçüden 30 adet simit çıkıyor. 180 derece fırında pişmeye bırakalım. Nefismi nefis çıtırmı çıtır simitlerimizi 20 dakika sonra fırından alabiliriz. Fırından fırına değişebilir kontrol edelim. Afiyet olsun:)

Mahlepli Kandil simidi için gerekli malzemeler

Yeteri kadar un

125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta ( sarısı içine akı dışına)

1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı şeker

Kandil simidinin yapılışı;

Karıştırma kabına un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeler eklenir,Karışıma elenmiş un azar azar eklenip kabartma tozu da eklenerek yoğurulur,(Kulak memesi yumuşaklığında olmalı.) Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendidirilir.Bu arada yumurta akı ve susam kaselerde hazırlaynır,El ile hamura simit şekli verilir ve yumurtaya batırılıp oradan da susama bulanıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizilir,Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirilir.