Özel eleme ekipmanı titreşimli elekler

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Titreşimli eleklerin uygulama kapsamı

İnşaat malzemeleri, aşındırıcı malzemeler, mineraller, ikincil hammaddeler (katı halde) ve bazı bitkisel hammadde türleri elemeye tabi tutulur. Esas olarak demir dışı ve demir dışı metal cevherleri bu işleme tabi tutulur. Ayrıca granit, kireçtaşı ve kömür gibi metalik olmayan mineraller için de eleme yapılır.

Teknik amaçlar için seçilen bir fraksiyon aralığında parçacıklara sahip ham maddelere ihtiyaç duyduğunuzda, katı dökme malzemeler boyutlarına göre ayrılır. Örneğin; titreşimli elekler kullanıldıktan sonra büyük (ızgaranın üzerinde bulunur) ve küçük (ünitenin alt kısmında bulunur) iki ürün elde edilecektir.

Titreşimli elekler aşağıdaki görevleri yapmak için kullanılır:



sonraki teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için seçilen fraksiyonun malzemesinin kaya kütlesi akışından ayrılması;

yeniden ezmek üzere göndermek için büyük parçacıkların elde edilmesi;

belirli bir boyut sınıfındaki pazarlanabilir ürünlerin tahsisi (örneğin, moloz için);

malzemenin daha sonra farklı teknolojiler kullanılarak işlenebilmesi için belirli fraksiyonlara ayrılması.



Titreşimli elek çeşitleri

Titreşimli elekler hafif, orta ve ağır olarak ayrılır. Ayrıca, bu ekipman döner, eylemsiz ve kendi kendini dengeleyebilen olabilir.

Titreşim ünitesinin titreşim genliği her zaman sabit kalır ve elek üzerindeki yüke bağlı değildir. Bu titreşimli elekler, son ve ara eleme için kullanılır.

Bu tür ekipman nispeten karmaşık bir tasarıma sahiptir. Bu birim aşağıdaki bileşenlerden oluşur:



sabit kaynaklı çerçeve;

iki elekli hareketli kutu;

eksantrik mekanizma.



Atalet cihazı, dikey düzlemde yörüngesel titreşimler elde etmeyi mümkün kılan bir titreşim tahriki ile donatılmıştır. Elek üzerinde malzemeyi hareket ettirmek için titreşimli elek kutusu 6-18 derecelik bir açıyla monte edilir. Benzer ekipmanlar ticari eleme için kullanılır.

Hammaddelerin istenen fraksiyondaki ürünlere nihai olarak ayrılması için kendi kendini dengeleyen üniteler kullanılır. Bu modellerin tasarımında yön titreşimli vibratörler bulunur. Ünitenin bu konfigürasyonu, eleme yüzeyinin yatay olarak yerleştirilmesini mümkün kılar. Bu, ekipmanın kurulum boyutlarını azaltır.





Titreşimli elek seçiminin özellikleri



Titreşimli elek seçilirken nerede kullanılacağı dikkate alınır. Bu ekipman farklı tasarımlara, performansa ve elenen yüzey alanına sahip olabilir. Bu birimlerin temel özellikleri şöyle adlandırılır:

3000 t/saate kadar performans;

4’e kadar ayırma fraksiyonlarının sayısı;

beslemenin uzunluğu 8 genişliği ise 4 m'ye kadar;

besleme boyutu 1 m'ye kadar.



Titreşimli bir elek satın alırken, eleme yüzeylerinin genişliği ve uzunluğu arasındaki en uygun oranın 1: 2.5 olacağı unutulmamalıdır. En popüler dikdörtgen veya kare örgülü eleklerdir. Çalışma durumlarını hızla kaybettiklerinden dolayı bu ürünler, çelik ve özel poliüretan çeşitleri gibi yüksek mukavemetli malzemelerden yapılmıştır.