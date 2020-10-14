Oversize T-Shirt Nasıl Kombinlenir?

Fit fiziğe sahip kişiler Oversize T-shirtlerin üzerinde dökümlü duruşunu hedefleyebilirken, daha kilolu kişiler de fazla kilolarından kurtulana kadar onları saklamayı hedefleyebilirler. Oversize T-shirt kalıplarında omuz düşüklüğü hassas şekilde ayarlanmalıdır. Omuz düşüklüğü, omuzları daha düşük göstermemeli, tam aksine omuzları daha geniş göstermelidir. Farklı kombin tercihleriyle kullanılabilen Oversize T-shirtlerin en çok tercih edilen kombinlerini dört başlıkta inceleyebiliriz.

Oversize T-shirt ve slim fit Kot Pantolon; fit vücuda sahip olan ve kişiler tarafından tercih edilmelidir. Bacak boyunu daha uzun gösterecek ve tarz bir görünüme sahip olmak hedeflenir.

Oversize T-shirt ve Geniş Kesim Kot Pantolon; fazla kiloları gizlerken aynı zamanda rahat tarzıyla sıkça tercih edilen bu kombin, kısa boylu kullanıcılar tarafından tercih edilmemelidir.

Oversize T-shirt (Kot Pantolon içinde) ve Kot Pantolon; hem geniş kesim hem de slim fit kot pantolonların tercih edilebileceği kombinimiz, uzun bacaklı kullanıcılar tarafından tercih edilmelidir. Oversize T-shirtün kol boyu uzunluğu ve düşük omuz kesiminden faydalanırken, boy uzunluğunu,ürünümüzü pantolonun içine koyarak gizlemeliyiz. Oldukça tarz ve iddialı olan bu kombinimizi, dikkat çekmeyi seven kullanıcılarımız kullanmalı.

Oversize T-shirt ve Eşofman Alt-Şort; En rahat, hızlı ve en çok tercih edilen kombinlerden biri de oversize t-shirtleri eşofman altları ve ya şortlarla kombinlemektir. Bu kombin hızlı ve rahat olmasının yanı sıra birkaç küçük aksesuarla tarz bir görünüm oluşturur.

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