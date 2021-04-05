Op. Dr. Ozan Balık - Meme Operasyonunda Neler Yapılabilir?

İşlem sayesinde dolgun görünümlü memelere sahip olunabilir. Bazen genetik sebeplerden dolayı bazen kilo kaybı ile meme gelişim gösteremediğinden dolayı meme dokusunun içi boş kalır yani hacim kaybına uğrar. Operasyon sayesinde bu ve buna benzer olan sorunların önüne geçilerek daha iyi memelere sahip olmayı sağlıyor.

Op. Dr. Ozan Balık Kimdir?

Dr. Ozan Balık 1975 Yılında Adana’da doğmuştur. İlk ve orta okulu Adana’da okuyan Dr. Ozan Balık 1992 de Adana Karşıyaka Lisesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliğine girdi. Geçirdiği bir dizi ortopedik ameliyatın ardında elektronik mühendisliğini bıraktı. 1993’te Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimine başladı ve 1999 da Tıp Doktoru ünvanını aldı. İlk görev yeri olarak mecburi hizmetini Viranşehir Devlet Hastanesi Acil Servisinde 1999-2000 yıllarında yaptı. 2001-2002 Göztepe SSK Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümünde asistan doktor olarak çalıştı. 2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümüne girdi. 2008’de Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından ” Ulusal Yeterlilik (National Board Certification)” sertifikası verildi. 2008-2009 Edirne Devlet Hastanesi,Plastik Cerrahi Klinik Şefliği yaptı. Dr. Ozan Balık 2010 yılından itibaren İstanbul da Özel Kliniğinde çalışmalarına devam etmektedir.

Meme Büyütme Estetiği

Meme dokusunda meydana gelen hacim eksikliğinin daha doğru ve sağlıklı şekilde giderilebilmesi için bu yöntemden yardım alınır. Böylelikle daha iyi görünüm elde edilir ve kişinin kendine olan özgüvenini kaybeder. Estetik operasyonları kişiye özel yapılır ve bunun için uzman hekimden yardım alınması ve gerçekleştirilmesi daha doğru olacaktır. Meme operasyonunun gerçekleşeceği süreç öncesinde ve sonrasında değişimin gözle görünür olma durumu mümkündür. Kişi burada önceki ve sonraki fotoğraflarını karşılaştırarak aradaki farklı işlemden hemen sonra görebilecektir. Yapılan meme büyütme operasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için uzman hekim ile görüşme sağlanması gerekir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme hacminin az olduğu hemen her durumda meme büyütme yapılabilir. Kişinin memesinde simetrik bozukluk, gebelik sonrasında oluşan sarkık ya da yaşlılık belirtilerinde yer alan sarkık meme, vücut hatları ile orantısız olma durumunda meme büyütme işlemi ile birlikte toparlama ve düzeltici diğer girişimler de gerçekleştirilebilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

3 farklı şekilde meme büyütme yöntemleri gerçekleştirilebilir. Bunun için hastaya en uygun olan işlem hangisiyle, uzman hekim tarafından belirlenerek, uygulanmış olur. Hastanın sağlığı için bu durum oldukça önemlidir.

Yağ enjeksiyon ile gerçekleştirilen işlem; burada yapılan uygulama anestezi altında gerçekleştirilmesi durumunda hasta aynı gün taburcu edilir. İşlem gerçekleştirildikten sonra kişinin meme bölgesinde şişkinlik ve çok hafif ağrılar açığa çıkar. İşlem kişinin yağ hücre dokusu ile yapılır. Bu yüzden herhangi bir madde enjekte edilmeden, kişi kendi yağ hücresiyle işlemi gerçekleştirir. Ama bununla birlikte birçok sebepten dolayı memeye yağ enjeksiyonu önermiyorum. Sebepleri için web sayfamı ziyaret edebilirsiniz.

Silikon taktırma; sık sık adını duyduğumuz ve en fazla gerçekleştirilen tedavi yöntemidir. Silikon hem uzun vadeli kullanıma hem de kişinin ihtiyacını en doğru şekilde karşılayan yöntemdir.

Yapay dolgu maddesi; ameliyat olmak istemeyenlerin başvurabileceği uygulamadır. Burada yapay dolgunun kişiye enjekte edilmesiyle gerçekleştirilen işlemdir. Böylelikle hastanın memesinde hacim elde edilir ve kısa süre içinde işlem gerçekleştirilmiş olur. Büyük hacimlerde memeye yabancı sıvı-kolloid enjeksiyonu önermemekteyim.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Gerçekleştirilecek olan meme küçültme operasyonunun kısa zamanda içinde çok kolay bir şekilde yapılmış olur. Bunun için hazırlık durumunda kişinin dikkat etmesi gereken önemli durumlar vardır. İşlemin daha doğru sonuç vermesi ve başarılı olması için her şeyden önce uzman hekim tarafından yardım alınması gerekir. İşlem yapılmadan önce ön muayene ve bazı tahliller yapılır. Daha sonra hastanın ameliyatı gerçekleştirebilmesi için uygun olup olmadığına bakılarak plan yapılır. Uygun olması durumunda doktor bazı talimatlar vererek, hastaya yapılması ve dikkat edilmesi gereken durumlar hakkında bilgi verilir. Hasta meme küçültme operasyonunun başarılı şekilde gerçekleşmesini istiyorsa uzman hekimi dikkate alması gerekir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Operasyon gerçekleştikten sonra hasta kısa süreliğine dinlenmesi gerekir. Alkol, sigara ve kullanmış olduğu bazı ilaçlara ara vermesi gerekir. Meme küçültme, işleminden sonra hasta ağırlık kaldırıp, kendini zorlamaması gerekir. Ağır spor ve egzersizlere kısa süreliğine ara vermesi, sağlığı için önemlidir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Hastanın meme dikleştirme operasyonuna karar vermesi durumunda, ön muayenesi gerçekleştirilir ve randevu verilir. İşlem anestezi altında gerçekleştirilmiş olur ve yaklaşık olarak 2-4 saat altında değişkenlik gösterir. İşlem genellikle meme büyütme işleminde yapılan teknik gibi gerçekleştirilir. Meme altına yerleştirilmiş olan protez sayesinde hafif seviyedeki sarkma problemi ortadan kalkar. Orta derecede olan sarkmalar için yağ alınarak, kesi kapatılır ve meme dikleştirme gerçekleştirilmiş olur.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Sarkık ve büyük meme sorunu yaşayan hastaların, 18 yaşını doldurmuş ve sağlık sorunu olmayan bütün kadınlarda meme dikleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Memelerde oluşan sarkık ve sorunların giderilebilmesi için hastaların başvurmuş olduğu tedavi yöntemlerinden biridir. Uzman hekim tarafından yapılan incelemeler ve tahlillerden sonra eğer bir problem yoksa, işlemin gerçekleştirilmesi için randevu verilir.