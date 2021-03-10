Op. Dr. Hüseyin Kandulu: Meme Dikleştirme Nedir, Nasıl Uygulanır?

Bu işlem ortalama 2 saat süren bir işlemdir. Estetik açıdan daha güzel ve toplu göğüslere sahip olmak isteyen bireylerde uygulanabilir. Farklı sebeplerden dolayı normal formu bozulmuş göğüslerde uygulama yapılarak daha dik ve dolgun göğüsler ortaya çıkar. Sizler de sarkma problemi yaşayan bireyler arasında yer alıyorsanız dikleştirme işleminden rahatlıkla yararlanabilirsiniz.

Op. Dr. Hüseyin Kandulu Kimdir?

Dr. Kandulu – Vaser Liposuction Eğitmeni

Op.Dr.Hüseyin KANDULU , K.K.T.C ‘nin Lefkoşa kentinde 1979 yılında doğmuştur. İlköğretimini ve kolej eğitimini K.K.T.C de tamamladıktan sonra 1997-2003 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp Eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını almıştır. Kısa süren pratisyen hekimlik döneminin ardından 2005-2010 yılları arasında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini mikrocerrahi alanında ki “Minimal Sütür Tekniği ile Mikrovasküler Anastamoz Uygulamalarında Kitosan’ın Etkisi” isimli tezini sunarak tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde uluslararası hakemli 5 dergide makaleleri yayınlanmıştır.Odaklanmanın getireceği başarıya inanan Dr.KANDULU uzmanlık eğitimini tamamlar tamamlamaz üst eğitimler alarak kendini geliştirmeye devam etmiştir. Estetik Cerrahi alanında ilerlemeye gönlünü eğitim yıllarında vermiş olan Dr KANDULU , ONEP kliniklerinde dünyaca birçok özel cerrahi tekniği ile kabul görmüş Prof. Dr. Onur EROL ile çalışmış ve estetik cerrahi üst eğitim programını tamamlamıştır.

2011-2013 yılları arasında mecburi hizmet görevini Bilecik Devlet hastanesinde birçok başarılı operasyon gerçekleştirerek tamamlamıştır. Bilecik şehrine daha önce yapılmamış birçok operasyonu tanıtan ve kısa sürede binlerce operasyonu başarı ile gerçekleştiren Dr. KANDULU’nun yerel basında halk tarafından ne kadar takdir edilip sevildiği birçok kez yer almıştır.

2013-2015 yılları arasında İstanbul’a dönerek , İstanbul Cerrahi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı’nın başına geçmiştir. Bu dönemde vücut cerrahisi ile ilgili birçok teknolojik yeniliği hastaneye kazandırmış ileri düzey vücut şekillendirme uygulamaları ile ilgili seminerler düzenlemiştir.

Kendi üst eğitimine asla ara vermemiş ve vücut cerrahisine ayrıca odaklanmış olan Dr.KANDULU ileri düzey vücut şekillendirme alanında (Vaser Hi-Def , Vaser Liposuction , Postbariatrik Cerrahi) dünyanın önde gelen isimleri ile İngiltere , Fransa ve Kolombiya ‘ da çalışmış üst eğitimler almıştır.

2015 yılında İstanbul’da kendi özel kliniğini oluşturan Op.Dr.Hüseyin KANDULU bu yıldan beridir de meslektaşlarına ileri düzey vücut şekillendirme operasyonları ve yüksek volüm yağ transfer teknikleri ile ilgili özel eğitimler vermektedir. 2019 yılı itibari ile ECAMS (European College of Aesthetic Medicine & Surgery ) bünyesinde uluslararası eğitmen olarak görev almaktadır.

2017-2020 yılları arasında Monaco, Paris (3 kez) , Riyad , Dubai(3 kez) , Kuveyt ,Budapeşte ve Atina’da davetli konuşmacı olarak bulunmuş ve meslektaşları ile tecrübelerini paylaşmıştır. Ayrıca İstanbul, Dubai, Doha ve Atina’ da gerçekleştirdiği ileri düzey vücut şekillendirme canlı cerrahi eğitimleri ile bu alanda bugüne dek farklı ülkeden 56 cerraha üst eğitim olanağı sağlamış ve sertifika vermiştir. İleri düzey vücut şekillendirme kursları, ileri düzey liposuction teknikleri, ileri düzey ve yüksek volümde yağ transferi ile meme ve kalça şekillendirme, gıdı ve jawline şekillendirme, yüze yağ enjeksiyonu, yağ transferli meme küçültme ve agresif liposakşınlı karın germe ve yağ veya yağ transferli meme implantı ile meme büyütme ameliyatlarını kapsamaktadır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Göğüslerinde sarkmalar meydana gelen kadınların en sık tercih ettiği yöntem meme dikleştirme yöntemidir. Bu işlem ortalama 2 saat kadar süren ve lokal anestezi altında yapılan işlemdir. İşlemde sarkma problemi az olan bireylerde protez ve silikonlar kullanılarak dikleştirme yapılırken, sarkma sorunu ilerlemiş olan kişilerde meme başına bir kesi atılarak deri altında toplama işlemi yapılır. Sizler de gönül rahatlığı ile dikleştirme işlemi yaptırabilirsiniz.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Daha dik ve estetik göğüs sahibi olmak isteyen bireylerde, göğüslerinde farklı nedenlere bağlı olarak sarkma yaşayan bireylerde ve daha dolgun göğüs isteyen kadınlarda dikleştirme işlemi yapılabilir. Fiyatları da diğer estetik işlemlerine oranla daha uygun olan dikleştirme ameliyatını 18 yaşını doldurmuş dileyen her kadın yaptırabilir. Meme dikleştirme sonucunda kadınların kendilerine olan özgüvenleri artarak sosyal ve iş hayatında daha başarılı olmaları sağlanır.

Meme Büyütme Estetiği

Kadınların en sık tercih ettiği meme büyütme estetiği, farklı yöntem ve teknikler kullanılarak daha dolgun ve büyük göğüsler ortaya çıkarmaya yarayan bir estetik işlemidir. Normal göğüs boyutundan daha küçük kalmış ve gelişmemiş bireyler için estetik işlem yapılır. Dolgun ve hacimli göğüslere sahip olmak her kadının en doğal isteklerindendir. Fiziki bir görünüm ve işlevsel olarak da büyük göğüslere sahip olmak istenir. Sizler de estetik sayesinde dilediğiniz göğüslere sahip olabilirsiniz.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Günümüzde çoğu kadın daha büyük ve hacimli göğüslere sahip olmak istiyor. Tam da bu noktada meme büyütme estetiği devreye giriyor. Daha dolgun ve hacimli göğüsler kazandırmak için uygulanan bir estetik çeşididir. Fiziki açının yanı sıra anatomik yapıya uygun olmayan göğüsler için de büyütme işlemi uygulanabilir. Emziren annelerde zaman içinde göğüslerde sönme ve küçülme meydana gelebilir. Protezler yardımı ile göğüsler büyütülerek istenilen boyuta getirilebilir.

Meme büyütme yöntemleri nelerdir?

Günümüzde meme büyütme estetiği için kullanılan pek çok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında en sık tercih edilenler arasında silikon ve protezler yer alıyor. Kişinin deri yapısına, yaşına, meme boyutuna, emzirme durumuna göre en uygun yöntem belirlenir. Sizler de daha dolgun ve hacimli göğüslere sahip olmak için detaylı muayene sonucunda en uygun yöntemi belirleyerek estetik işlemi olabilirsiniz.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Sarkmış ve normale göre daha büyük olan memelerde uygulanan meme küçültme öncesinde ilk olarak detaylı bir muayene olmak gerekir. Muayene işleminde doktorunuza istediğiniz meme görünümü, ne kadar küçük olması gerektiğini ve tüm bilgileri detaylı şekilde anlatmanız gerekir. Memenizin sarkma durumuna göre en uygun meme küçültme yöntemi belirlenerek uygulama yapılabilir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Normal boyutlarda göğüslere sahip olmak için yaptırabileceğiniz meme küçültme işlemi sonrasında istirahat büyük önem taşır. İşlemden sonra bir süre sigara ve alkolden uzak durmanız gereklidir. Doktorunuzun sizler için önerdiği ilaçları aksatmadan aldığınız taktirde iyileşme süreciniz daha kısa olacaktır. Dengeli ve sağlıklı beslenme durumu da işlemden sonra büyük önem taşır.