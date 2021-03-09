Op. Dr. Ekrem Keskin: Meme Büyütme Ameliyatı Hakkında Detaylar

Tüm dünyada uygulanan meme büyütme ameliyatı ülkemizde gelişen medikal estetik anlayışı ile her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.

Meme büyütme ameliyatı sırasında göğüsler büyütülürken memenin şekilli bir yapıya kavuşturulması amaçlanır. İşlem kişinin vücut hatları ve ihtiyaçları doğrultusunda medikal estetik uzmanları tarafından gerçekleşir.

Ameliyat sırasında meme büyütme işlemine ek olarak meme dikleştirme işlemi de tercih edilebilir. Hacimsiz, küçük ve şekilsel bozukluğu bulunan memeler güvenilir ve kolay bir şekilde istenilen dolgunluğa getirilir.

Başarılı bir sonuçların ortaya çıkması kadınların bu ameliyata yönelmesini sağlamıştır. Meme büyütme ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve hasta herhangi bir ağrı ve acı hissetmez.

Op. Dr. Ekrem Keskin Kimdir?

Op. Dr. Ekrem Keskin 1986 yılında İstanbul’da doğdu. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldı.

Aynı tarihte Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) tercihini plastik cerrahi bölümünden yana yaptı. Sınavda dereceye girip, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi bölümünü kazandı.

Uzmanlık eğitimi döneminde eğitim sürecinin bir bölümünde 2016 yılında Cleveland Clinic Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Cleveland,OHIO-ABD’de James Zins, MD ve Raffi Gurunluoglu, MD denetimi altında burun,yüz estetiği ve meme estetiği üzerine eğitim aldı.

5 yıl süren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi eğitimi sonrası ihtisasını tamamlayarak Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı oldu.

Op. Dr. Ekrem Keskin, halen Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzman doktorluk görevinin ardından Kadıköy’deki özel muayenesinde muayane yapmakta ve ameliyatını Medicana Hastanesi ve Acıbadem Hastanelerinde yapmaya devam etmektedir.

Meme Büyütme Estetiği

Şekilli ve hoş bir görüntüye sahip memelere sahip olmak her bayanın hayalidir. Kadınlığın simgesi olan memelerin estetik açıdan hacimli görünmesi için meme büyütme ameliyatı tercih edilir.

Uzman cerrahlar tarafından yapılan meme estetiği için 3 farkı yol kullanılır. Meme altı, meme başı ve koltuk altı bölgesinden kesiler atılarak kullanılacak silikon ya da yağ enjeksiyonu yerleştirilir. Meme büyütme ameliyatları süt bezlerine zarar vermediği için güvenilir bir şekilde gerçekleşir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Meme büyütme operasyonu için öncelikle bayanların bu işlem için sağlık açısından elverişli olması gerekir.

Bu operasyonu küçük göğüs yapısına sahip olanlar, göğüslerden birinin diğerine göre küçük olması ve emzirme sonrası hacım kaybı yaşayanlar tercih edebilir. Bunun dışında cinsiyet değiştirme fikri bulunan kişilerde meme büyütme işleminden yararlanabilir.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme yöntemleri kullanılan medikal malzemeler ve cihazlar sayesinde çeşitlilik gösteriyor. Fakat en çok tercih edilen yöntemlerin başında kişinin kendi vücudundan alınan yağ enjeksiyonu takviyesi ile silikon protez uygulamaları gelir.

Sağlıklı ve güvenilir olan silikon protezler ile hastaların vücut ölçülerine uygun boyutlarda tercih edilir. Silikonlar içerisinde tuz ya da akışkan kıvama sahip maddeler bulunur. Bu maddelerin dokulara herhangi bir zararı bulunmaz.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Meme küçültme operasyonu öncesinde sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için hastaların birtakım kriterlere dikkat etmesi gerekir.

Öncelikle meme küçültme ameliyatı öncesinde hastanın kullanmış olduğu kan sulandırıcı ilaçlar ile takviye ürünlerden uzak durması gerekir.

Aynı şekilde iyileşme sürecini olumsuz etkileyen sigara ve alkol gibi alışkanlıkları bırakmak daha sağlıklı olacaktır. İşlem öncesinde hastanın kan tahlili ve diğer tüm tetkikleri yapılmalıdır.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme ameliyatı sonrasında evde istirahat eden hastaların ilk günler dikkatli davranması gerekir. Meme kaslarını yoracak ağır iş ve egzersizlerden kaçırmak ve göğüsleri her türlü darbeye karşı korumak gerekir.

Görülen ağrılar ağrı kesici ilaçlar ile giderilebilir. Enfeksiyon riskine karşı düzenli antibiyotik kullanmak gerekir. Meme küçültme ameliyatı sonrasında belli bir süre sporcu sütyeni kullanmak gerekir. Böylece iyileşme süreci hasta için daha kolay olacaktır.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme ameliyatı klinik ortamlarda ve uzman hekimler gözetiminde yapılır. Hastanın meme başı, sarkma miktarı kontrol edilir ve alınacak fazla deri belirlenir.

Operasyonla alınan fazla deri vücuttan atıldıktan sonra altta kalan deri üste doğru çekilerek meme dikleştirme işlemi tamamlanır. Bu işlem hastanın durumuna bağlı olarak 3-4 saatte tamamlanır. Toparlanan göğüsler sağlıklı bir duruş sergiler.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Yaşın ilerlemesi, yapılan doğum sayısı, hızlı kilo alıp verme memelerde sarkmaya neden olur. Dolayısıyla şekilli ve estetik memelere sahip olmak isteyen bayanlar meme dikleştirme ameliyatı ile kısa sürede istediği görünüme kavuşabilir.