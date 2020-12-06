Ofis taşıma şirketleri arasında en çok tercih edilen firmayız. Türkiye’nin en sistemli ve güvenilir ofis taşıma şirketi olan Çolakoğulları ile artık tüm kurumsal taşımacılık hizmetleriniz firmamızın güvencesinde gerçekleştirilecektir. 1970 yılından beri sektörümüze büyük katkılarımız olmuştur. İstanbul’un birçok kurumsal şirketinin yer değişimlerinde gerekli profesyonel desteğinde bulunduk.

Tüm Müşterilerimize Ofis Taşıma Desteği

Ofis taşıma süreçlerine de yansıyan hastalıklardan dolayı firmamız önemli tedbirler almıştır. Son yıllarda ortaya çıkan Covid-19 virüsü sebebi ile birçok şirketin depolama ve küçülme gibi durumları ortaya çıkmıştır. Bu tür nakliye ihtiyaçlarında yine firmamızdan destek almaya devam etmektediler. Şirketimiz hem fiyatlandırmalarla ilgili gerekli düzenlemeler yaparak ülkemizdeki ekonomik krizlere göre fiyatlandırmalarda iyileştirmeler yapmıştır.

Profesyonel Ofis Taşımacılığı

Geçmişten aldığımız ilham ile sektörümüze her daim kaliteli bir işçilik hizmeti sağlamaktayız. Ofis taşıma hizmetlerinin diğer sektörlere nazaran farklı bir hizmet dalı olduğu için bu konuda firmamız uzun bir fark ile tüm diğer firmaların önünde hizmetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Şirketimizin kurumsal ofis taşımacılığı sayfasına girerek hizmetlerimizde ne kadar başarılı olduğumuzu ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Sigortalı Ofis Taşımacılığı

Ofis taşımacılığı süreçlerinde kaliteden asla taviz vermeyen şirketimiz; tüm nakliye hizmetlerini sunarken her türlü ev ve ofis eşyalarınızı ayrıntılı olarak sigortalatmaktadır. Böylece oluşabilecek tüm sorunlara karşı gerekli önlemleri almış oluyoruz. Profesyonel ofis nakliye hizmetleri ayrıntılı bir süreç olduğu için bu konuda her zaman müşterilerimiz ile istişare ederek gerekli önlemleri almaktayız.

Şirketimizin tüm nakliye süreçleri ile ilgili olarak; https://www.ofistasimaciligi.com.tr sayfamıza girerek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kurumsal nakliye hizmetlerine büyük önem veren şirketimiz ile sayısız hizmet alabilirsiniz. Çolakoğulları ailesi olarak; Merkezimiz İstanbul ve Ankara bölgelerinden tüm illere de aynı hizmetleri sunmaktayız.

Şehirler Arası Ofis Taşımacılığı

Şehirler arası ofis taşımacılığı hizmetlerini Türkiye’nin her yerinde yürüten bir taşıma şirketiyiz. Firmamız son yıllarda Türkiye’nin 81 ilinde kurum veya özel şirketler ile ortak ofis nakliye hizmetlerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çolakoğulları nakliyat firması olarak; her konuda daima kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye çalışmaktayız.