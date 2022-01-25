N Kolay - Kredi almanın N Kolay yolu!

Paramı Nasıl Alırım?

N Kolay'da kredi için beklemek yok!

Kredi başvurun onaylandığında paran anında hesabında geçer. Paranı dilediğin zaman N Kolay'a giriş yaparak kullanabilir, 7/24 ücretsiz para transferi yapabilirsin.

Dilersen banka kartınla Türkiye’deki tüm ATM’lerden masrafsız olarak para çekebilir ya da kartını alışverişlerinde kullanabilirsin.

N Kolay kredi nedir?

N Kolay kredi, nakit ihtiyaçlarını banka şubesine gitmeden karşılayabileceğin bireysel ihtiyaç kredisi ürünüdür.

En az/en fazla kaç ay vade ile kredi kullanabilirim?

En az 3, en fazla 36 ay vadeli kredi kullanabilirsin.

En az/en fazla ne kadar kredi kullanabilirim?

En az 2.000 TL, en fazla 50.000 TL kredi kullanabilirsin.

Kredi faiz oranları hakkında nasıl bilgi alabilirim?

Kredi faiz oranı risk profiline ve banka değerlendirme kriterlerine göre değişiklik gösterecektir. Web sayfamızda yer alan örnek maliyet tablosundan en yüksek skor bandında bulunan ve sigorta talep eden müşteriler için geçerli faiz oranına erişebilirsin.