Meme Estetiği İle Hayat Kalitenizi Yükseltebilirsiniz



Meme estetiği kapsamında gerçekleştirilen meme küçültme, meme büyütme ve meme dikleştirme ameliyatları kadınların kimi zaman sağlık sorunlarının ortadan kaldırılmasında kimi zaman ise estetik açıdan daha iyi bir görünüm yakalamalarında önemli role sahiptir. Meme estetiği başta olmak üzere tüm estetik ameliyatlarda ve medikal estetik prosedürlerde uzman ve deneyimli bir ekibe sahip olan Op. Dr. Evren İşçi Kliniği’nde tüm estetik operasyonlardan önce hastaların beklentilerinin doğru bir biçimde anlaşılması ve kişiye özel çözümler geliştirilmesi hedeflenir. Bunun için öncelik her zaman için güçlü bir hasta - doktor ilişkisinin tesis edilmesi olarak kabul edilmektedir. Siz de ihtiyaçlarınız ve beklentileriniz doğrultusunda sizin için en uygun estetik ameliyatlar ve medikal estetik prosedürlerle ilgili olarak Op. Dr. Evren Işık ve ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.



Meme küçültme estetiği ameliyatında da meme büyütme estetiği ameliyatında da hastanın 18 yaşını doldurmuş ve meme gelişiminin tamamlanmış olması koşulu aranır. Memelerinin normalden büyük olması dolayısıyla bel, sırt ve boyun ağrısı yaşayan, vücudunun geri kalanı ile meme büyüklüğü orantısız olanlar, memelerinin büyüklüğü nedeniyle istediği kıyafeti bulma ya da giyme konusunda zorluk yaşayanlar, memelerinin büyüklüğü ya da sarkıklığı nedeniyle meme başı normale göre çok aşağıda olan kişiler meme küçültme estetiği ameliyatı için adaydır.



Memelerin normal kabul edilenden büyük olması vücutta hijyen sorunlarının oluşmasına, sırt ağrılarına ve kadınlarda özgüven sorunları yaşanmasına neden olabilir. Memelerin daha küçük bir forma kavuşturulması için meme küçültme estetiği operasyonlarına başvurabilir. Meme küçültme estetiği ameliyatı ile fazla meme dokusu ve derisi çıkarılarak meme ucunun yukarı taşınması sağlanır. Operasyondan sonra elde edilecek meme boyutu belirlenirken hastanın beklentileri göz önünde bulundurulmakla birlikte vücut yapısının bütünlüğünü bozmayacak doğal bir boyutta olması önemlidir. Eğer hasta memelerinin büyüklüğü yanında sarkıklığından da şikayetçiyse meme küçültme ameliyatı ile kombine olarak meme dikleştirme ameliyatı da uygulanabilir.



Estetik Ameliyatlardan Önce Doktorunuzu Dikkati Seçin



Meme büyütme estetiği ameliyatları kadınların psikolojik durumuna oldukça fazla etki eden bir prosedürdür. Meme büyütme estetiği ameliyatı ile memelerin dolgunluğu artırılıp var olan simetriler düzeltilebilir. Memenin durumu değerlendirildikten sonra meme implantı kullanılması ya da kişinin kendi vücudundan alınan yağın işlemden geçirilmesi ve yağ transferi veya dolgu enjeksiyonları yapılması tercih edilebilir. Meme büyütme estetiği ameliyatında kullanılacak tekniğin belirlenmesi için öncelikle hasta detaylı bir şekilde muayene edilir, ardından hastanın tercihi ve memelerin durumu değerlendirilerek doktor tarafından uygulanacak teknik belirlenir. Bunun sonucunda da doktor tarafından hasta özelinde operasyonun planlaması yapılır.



Memelerinin boyutu genetik etkenler nedeniyle küçük olan veya hiç olmayan, emzirme dolayısıyla memeleri sarkan, aşırı kilo kaybından dolayı memelerinin içi boşalan, her iki memesi arasında asimetri ya da boyut farkı olan, kanser hastalığı dolayısıyla memelerinin biri ya da her ikisi alınan kişilere meme büyütme estetiği ameliyatı yapılabilir.



Meme büyütme estetiği ameliyatından hastanın memnun olacağı, en doğal görünüme sahip en iyi sonucun alınabilmesi için; hastanın boyu, kilosu ve genel vücut yapısı göz önünde alınarak planlama yapılmalıdır. Aynı zamanda meme kafesinin darlığı ve genişliği ile hastanın meme dokusunun büyüklüğü de değerlendirilmelidir. Elde edilecek olan yeni memelerin boyutu hesaplanırken kişinin genel vücut hatlarıyla uyumlu ve doğal görünümlü olacak ayrıca taşıması kolay meme boyutuna ulaşılmasına dikkat edilmelidir.



Kadınlar Meme Estetiği İle Psikolojik Açıdan Daha İyi Hissediyor



Güzel ve estetik görünümlü memelere sahip olmak kadınlar için çok önemlidir ve kadınlık simgesi olarak kabul edilen unsurların başında memeler gelir. Kadınlar doğal memelerinin şeklinden memnun olmadıkları ve ameliyata engel bir sağlık sorunları bulunmadığı durumlarda meme estetiği ameliyatı imkanlarından yararlanabilirler. Meme estetiği günümüzde tüm dünyada en çok uygulanan, en iyi sonuçların alındığı ve başarı oranı en yüksek estetik cerrahi ameliyatlardan biridir.



Meme büyütme estetiği ameliyatı olan kadınlar daha dik, çekici ve dolgun görünümlü memelere sahip olurlar. Bu ameliyatı olacak kadınların en çok merak ettiği konuların başında silikon protez takıldıktan sonra emzirip emziremeyecekleri gelir. Bununla birlikte meme büyütme estetiği ameliyatıyla silikon protez takıldıktan sonra kadınlar emzirmeye devam edebilirler. Silikon protezler meme dokusunun çoğunlukla da kas dokusunun arkasında yer aldığından meme büyütme estetiği ameliyatının emzirme konusunda bir engel teşkil etmesi söz konusu değildir.



Meme büyütme estetiği ameliyatında kullanılan silikon protezler belirli bir süre sonra değiştirilme gereksinimi olmadan ömür boyu kullanılabilir. Bu sayede kadınlar operasyondan sonra ömür boyu dolgun, dik ve estetik görünümlü göğüslere sahip olabilirler. Meme büyütme estetiği ameliyatından sonra belirli bir süre göğüsler şiş ve sert görülebilir. Bu görüntünün normale dönmesi için vücuttan ödemlerin atılması gerekir. Ameliyatı izleyen ilk ayın sonunda göğüslerde yumuşaması, üçüncü ayın sonunda ödemlerin tamamen geçmesi söz konusu olur.

