Estetik yöntemler arasında bulunan meme büyütme yöntemleri sayesinde hastaların kendilerini daha iyi hissetmeleri de mümkündür. Bazı bayanlarda genetik olarak bazı bayanlarda ise çeşitli hastalıklardan dolayı büyütme işlemlerine ihtiyaç duyulur. Son yıllarda bu yöntemler çeşitli merkezlerde hayata geçirilir.

Meme Büyütme Estetiği Nedir?

Estetik olarak kişinin kendini daha iyi hissedebilmesi adına son yıllarda talep edilen bir yöntem olan meme büyütme yönteminde meme alt kısmından giriş yapılarak dolgu malzemeleri ile hacim artışı mümkün olur. Aynı zamanda bu yöntemlerin uygulanması aşamasında hastanın beklentilerine uygun olarak dikleştirme de yapılabilir.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Hastalarda bu tedavi yöntemi rahatsızlıklar sonucu sönme meydana gelmesi ile birlikte de tercih edilir. Aynı zamanda bu yöntem hastaların memeleri arasında simetri sorunlarını gidermek için de tercih edilen bir yöntemdir. Günümüzde estetik yöntemler arasında en popüler yöntemlerden birisi olan bu yöntem sayesinde hastaların beklentileri karşılanmış olur.

Son zamanlarda birçok dolgu malzemesi ile meme büyütme işlemi gerçekleştirilir. Gerek yağ dolgusu gerekse de hyaluronik asit takviyesi ile hastaların ihtiyaçlarının karşılanması temin edilmiş olur. Hastalarda meme işlemlerinin gerçekleştirilmesi aşamasında ihtiyaca göre farklı dolgu malzemesi temini önem arz eder.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Estetik beklentileri karşılayan bu yöntemler arasında implant yağ dolgusu ya da egzersiz başta gelir. Bu üç yöntemden hastanın durumuna bağlı olarak biri ya da birkaçı uygulanabilir. Hastalar son zamanlarda ameliyat olmadan da tedavi olabildikleri için yöntemlerden birisini tercih ederler.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Hastalarda estetik beklentileri karşılayan bir diğer yöntem ise meme küçültme işlemidir. Gerek erkeklerde gerekse de bayanlarda uygulanan bu yöntem esasında hacim yapısı artmış olan memelerden doku alma işlemi ile tamamlanır. Aynı zamanda hastalarda meme yapısında bulunan yağ hücrelerinin liposuction ile alınması ile de memelerin boyutları ideal seviyeye getirilmiş olur.

Tedavi öncesinde hastaların bazı şeylere dikkat etmesi gerekir. Öncelikle meme küçültme işlemlerinden önce hastaların ağır egzersizlerden kaçınması gerekir. Yine sigara alkol kullanımı da hastaların iyileşme sürelerini etkilediği için dikkat edilmelidir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Hastalar küçültme işlemlerinden sonra kolay bir şekilde gündelik hayata dönebilirler. Bu nedenle hastaların gündelik hayata dönebilmesi aşamasında bazı şeylere dikkat etmesi önemlidir. Öncelikle yatış pozisyonunu yüz üstü olması iyileşmenin hızlı sağlanması açısından önem taşır. Bunun yanında hastaların bazılarında ortaya çıkan ağrılar ya da morarmalar geçicidir. Yine meme küçültme işlemlerinden sonra hastaların ağır egzersizlerden uzak durması spor aktivitelerinden kaçınması gerekir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Memelerin büyüklük ya da küçüklüklerinin yanı sıra duruşu da önemlidir. Bu aşamada dikleştirme işlemi de bir estetik yöntem olarak karşımıza çıkar. Meme dikleştirme işleminin gerçekleştirilmesi ile birlikte hastalarda daha dolgun görünümlü göğüsler ortaya çıkar. Bu durum özellikle bayanlar için oldukça önemli olduğu için tercih edilir.

Hastaların bu aşamada gerek meme ucu muayenesi gerekse de diğer yöntemler ile hangi tedaviye tabii olacağı doktor tarafından tayin edilir. Meme ucu muayenesi ile hastalarda tedavi aşamasında yer alacak prosedürler belirlenmiş olur. Meme dikleştirme bu yönlerden hastalara kalıcı bir estetik görünüm sunan yöntemler arasında yer alır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Hastaların durumuna göre farklı hasta gruplarında bu yöntemler ön plana çıkar. Öncelikle meme yapısında zayıflama olan ya da meme boyutlarında sorunlar çıkan hastalar tarafından tercih edilir. Bunun yanında hastalarda meme dikleştirme işlemlerinin seçimi esnasında beklentileri de önem taşıdığından dolayı hastanın beklentilerini karşılayan tedaviler önem taşır.