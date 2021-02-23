Mediplast: Lazer Epilasyon Özellikleri

Günümüzde önemli bir operasyon olarak ön plana çıkan lazer epilasyon ile istenmeyen tüylerden uzaklaşmak mümkün olabiliyor. Bu tür nedenlerden dolayı son yıllarda birçok insan bu cilt operasyonları ile daha güzel bir görünüme sahip olabiliyor. Aynı zamanda bu operasyonlar ile insanların daha sağlıklı olması da mümkün olabiliyor. Genel olarak farklı hasta gruplarının bu tür operasyonları tercih ettiği biliniyor.

Mediplast Güzellik Merkezi

Mediplast ailesi olarak Elvan Group, Global Esthetic Center ve Küsbeoğlu AŞ şirketleri adı altında yurt dışında şu anda da devam etmekte olan hastanelerimiz güzellik merkezlerimiz vardır. Yurt dışında yakaladığımız başarıyı ülkemizde de yakalamak için Başakşehirde hizmetinize girmiş bulunmaktayız. Mediplastta siz değerli misafirlerimizi ailemizden biri olarak görüp son teknoloji cihazlarımız deneyimli ve uzman kadromuzla steril bir ortamda sağlıklı bir hizmet almanız için sizleri Mediplastta bekliyoruz.

Her zaman sizin için neyi daha iyi yapabiliriz sorusunu baz alarak dinamik bir gelişim ile büyüyen Mediplast olarak size en iyi hizmeti sunmak birincil hedefimizdir. Mediplast en saygın, yetenekli doktorlar ve estetisyenlerden oluşan hem yerel hem de uluslararası hasta portföyüne sahip bir ekipten oluşmaktadır.

Teknolojik alt yapının her alanda olduğu gibi estetik dünyasında da en önemli faktör olduğu günümüzde, estetik dünyasındaki tüm yenilikleri sizlere ulaştırmaktayız. Güzellik ve bakım işlemlerinde, invaziv medikal işlemler ve invaziv olmayan medikal işlemlerde FDA onaylı cihaz altyapımız ile size her zaman en iyiyi sunmayı hedeflemekteyiz. Kliniğimizde Visia cilt analiz cihazı ile tüm işlemlerden önce detaylı olarak yaptığımız cilt analizi doğrultusunda direkt olarak cildin problemlerine, hassasiyetine ve yaşına uygun tedaviler uygulamaktayız. Vectra 3D simülasyon cihazımız sayesinde ameliyat işlemlerinden önce üç boyutlu simülasyon imkanı da kliniğimizdeki mevcut üst düzey teknolojilerden biridir.

İki ayrı departmandan oluşan kliniğimiz bünyesinde 5 estetisyen. 3 doktor ve mikropigmentasyon uzmanımız yer almaktadır.

Lazer Epilasyon Nedir?

Lazer epilasyon kıl köklerinin lazer ışınları ile yakılması ile ortaya çıkan bir operasyondur. Cerrahi bir yöntem olmaması ile öne çıkan bu yöntem sayesinde, sürekli olarak kıl köklerinden uzaklaşmak mümkün olabiliyor. Bu tür özelliklerinin yanı sıra, kısa seans süreleri bu operasyonları tercih edilir kılıyor. Sadece kadınlar değil, değişik vücut bölgelerinde istenmeyen tüyler bulunan erkekler de yine bu tür işlemleri tercih ediyorlar.

Lazer Epilasyon Kimlere Uygulanır?

Lazer Epilasyon Çeşitleri Nelerdir?

kadın ve erkek olmak üzere hamile olan bayanlar hariç herkese uygulanabiliyor. Temel olarak fazla tüylerinden arınmak isteyen insanlar, bu tedavi yöntemini tercih ediyorlar. Aynı zamanda kulak ya da yüz kısımlarında aşırı kıllanma olan kişiler, daha güzel bir görünüm kazanmak için bu operasyona maruz kalıyorlar. Bunun yanında çeşitli hormonal nedenlerden dolayı aşırı kıllanma görülen kişilerde de bu işlemler sıklıkla tercih ediliyor.

Lazer epilasyon fiyatları çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle de birçok insan uygun fiyatlara bu tür operasyonları tercih ediyor. Aynı zamanda seans sayısı ve kıl miktarı gibi değişik özellikler fiyatlar açısından etkili oluyor. Fiyatları etkileyen bir diğer unsur epilasyon çeşitleri olarak ön plana çıkıyor. Alexandrite epilasyon yöntemi en sık tercih edilen yöntemlerin başında geliyor. Bunun dışında da farklı örneğin buz lazer gibi operasyonlar ön plana çıkıyor.

Buz Lazer Nedir?

Diğer lazer operasyonlarına nazaran en sağlıklı en az ağrı hissi veren uygulama olan buz lazer uygulaması ile masaj yapar gibi istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkün olabiliyor. Bunun yanında bu uygulama Alexandrite, Diode ve ND yağ lazer türlerinin bir araya getirilmesi ile ortaya çıkan bir operasyon olarak biliniyor.

Buz Lazer Nasıl Uygulanır?

Buz lazer işlemleri istenilen bölgeye ütü yapar gibi çeşitli cihazlar ile uygulanır. Aynı zamanda kademeli bir ısıtma sağladığından dolayı daha etkin sonuçlar elde etmek mümkün olabilir. Bunun yanında normal operasyonlarda daha az işlem yapılan sarı ve küçük tüylerin bu işlem ile kısa sürede ortadan kaldırılması mümkün olabiliyor. Günümüzde bu tür özellikleri ile buz epilasyon işlemleri tercih ediliyor.

Buz Lazer Epilasyon Hangi Mevsimlerde Yaptırılabilir?

Her mevsimde bu tür operasyonları uygulayabilmek mümkündür. Aynı zamanda farklı cilt tipleri için de her mevsim ideal çözümler sunuyor. Lazer epilasyon fiyatları açısından diğer operasyonlara nazaran, bu işlemler biraz daha pahalı olsa da sunduğu konfor nedeni ile tercih ediliyor. Bunun yanında genellikle 8 ile 10 seans arasında işlemlerin tamamlanması mümkün olabiliyor.

Buz Lazer Epilasyon Fiyatları

Lazer epilasyon fiyatları açısından bu operasyon diğerlerinden çok az farklar ile kullanılabiliyor. Bunun yanında bu işlemlerin ağrısız ve en son çıkan teknoloji olması nedeni ile fiyatına bakmaksızın birçok insan bu tedavi yöntemini tercih ediyor. Günümüzde bu anlamda öne çıkan bir teknoloji olarak ön plana çıkıyor.

Özellikle buz epilasyon işlemleri burun üstü kılları için de tercih edilen bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Günümüzde birçok hasta aynı zamanda ağrısız ve acısız lazer operasyonları için buz lazer tercih ediliyor.