Manc Token NFT Pazarında da Söz Sahibi Olacak

NFT eserleri son yıllarda en çok sanat ve oyun ekosisteminde ön plana çıkmaktadır. Öyle ki haberler ve çeşitli makalelerde birçok ünlü kişinin NFT eserlerini ya da oyunların, çevirimiçi mağazalarını NFT pazarında değerlendirilirken görebilirsiniz. Mancium Token da, blockchain ile teknolojisi ile geliştireceği oyunlarında, oyunculara NFT oyun tasarımı ve koleksiyon oluşturma gibi fırsatlar da sunuyor. Manc Token atmış olduğu bu adımla NFT pazarında da söz sahibi olmayı amaçlıyor

Manc Token NFT Ödülleri Dağıtacak

Mancium Token, oyunlarda yer alan simge ve aksesuarları tasarlanabilir ölçüde kullanıma açacak ve meydana çıkan eserleri NFT olarak kullanıcıların pazarına sunacak. Böylelikle NFT oyun tasarımcılarının kişisel kolesksiyonlarını yaratmasına olanak sağlayacak. Şirket, kendi oluşturduğu koleksiyonlardan ise oyunculara NFT ödüller dağıtmayı planlıyor. Bu sayede yatırımcılar için farklı bir gelir modeli de oluşturmak isteniyor.

Bilindiği üzere Mancium Token, geliştirdiği tüm oyunları ilerleyen dönemlerde Metaverse felsefesine de uyumlu hale getirneyi planlıyor. Metaverse ve NFT birlikteliğinin de giderek güçlendiği ve yeni fırsatların ortaya çıktığı düşünülürse, Manc Token hem Metaverse hem de NFT pazarlarında önemli bir oyuncu olarak karşımıza çıkabilir.

Ayrıca blok zinciri teknolojisi insanların bankalar veya merkezi denetleyiciler olmadan mali işlem yapmasını mümkün hale getirmektedir. Mancium, oyun ekosisteminde blockchainden yararlanarak, kripto takas yapabilme olanağı sağlar. Bu özelliğin NFT pazarında da entegre edilebilmesi beraberinde büyük avantajlar doğurabilir.

NFT nedir?

NFT'ler, blok zinciri ismi verilen bir dijital defterdeki kriptografik varlıklardır . NFT'ler, onları birbirinden farklı kılan benzersiz betimleme kodları ve meta veriler barındırmaktadır. Fungible Token'ın kısaltması NFT'dir.

Benzersizlik: NFT belirteçleri, her bir belirteci diğer belirteçlerden benzersiz kılan özelliğini açıklayan kod bilgilerini içerir. Pikseller hakkında kodlanmış bilgilere sahip olabilecek bir dijital sanat eseridir. Örneğin, tokenize edilmiş oyun içi öğeler, hangi oyuncunun hangi öğeye sahip olduğu ve diğer nitelikleri gibi ayrıntıları saklar.

İzlenebilirlik: NFT, her el değiştirdiği zaman da dahil olmak üzere, yaratıldığı andan itibaren blok zincirinde bir işlem kaydına sahiptir. Bu, her simgenin doğrulanabilir bir şekilde gerçek olduğu anlamına gelir. Özellikle token sahipleri ve potansiyel alıcılar için izlenebilirlik oldukça önemlidir.

Tarihi: NFT jetonları uzun süredir piyasada bulunmaktadır. 2009 senesinde Bitcoin (BTC) piyasaya sürüldükten ve Ethereum, Ripple, Litecoin vb. gibi jeton türlerinde ilk patlamadan sonra, birçok insan daha yeni ve daha güçlü jetonlar oluşturmak için blok zincir teknolojisinde yenilik arıyordu. İşte tam da bu noktada NFT'ler devreveye girmiştir.

Manc Token Yatırımcı Olma Fırsatı Sunar

Şirketin yayınladığı oyunlar, oyunculara yatırımcı olma, Manc Akademi'ye katılma, ödül token alma hakkı sağlamaktadır. Blockchain teknolojisiyle beraber Meta’nın geliştiricilerinden olma yolunda oyunlar Manc, yeni oyunları üretmeye devam etmektedir.