Lastik Diş Derinliği Nedir?

Lastiğin güven ile yol tutuşunu sağlayarak su akışına izin vermesi için belli bir derinliği aşmaması yasalar gereği zorunludur. Yasal aşınma sınırı olarak da ifade edilmekte olan lastik diş derinliği en az 1,6 mm olarak belirtilmekte olup yaz lastiklerine 3 mm, kış aylarında kullanılmakta olan lastiklerin en az derinliği ise 4mm olarak yasalar gereği de bildirilmektedir. Bu sınırın altına inmesi durumunda ise lastik değişimi gerekir.

Oto Lastik Ömrü Ne Kadardır?

Oto lastik ömrü ortalama beş yıl olarak belirlenmektedir. Araç kullanımına ve araç lastiklerinin mevsime göre değişimi ile lastiklerinizin daha az yıpranarak yasal diş derinlik sınırına kısa sürede ulaşılmasının da önüne geçer.

Oto lastik ömrü en uzun sekiz yıldır. Bu süreç sonunda oto lastiklerinde sertleşme, diş derinliğinde azalma yaşanır. Bunun ile beraber zaman ile dağılır ve parçalanır.

Lastik değişim işlemlerine ihtiyaç duymanız durumunda uygun fiyat ve uygun ödeme seçenekleri ile kaliteli bir ürünü satın almak için ise hemen https://www.birlasshop.com/binek-lastik adresinden yararlanarak siparişinizi verebilirsiniz. Kısa sürede ürününüz tarafınıza teslim edilecektir.

Kış ve Yaz Lastikleri Ne Zaman Değiştirilir?

Lastik değişim işlemleri sadece lastiğin hasar ya da zarar görmesi durumunda yapılmaz. Yaz ve kış ayları için özel olarak üretimi yapılan lastikler satın alınarak kış ayların kış lastiği ve yaz aylarında ise yaz lastiğinin takılmasına yer verilir.

Kış lastikleri 1 kasım itibari ile takılıp 1 nisan tarihine kadar takılı kalması gerekir. Yasalar ile de zorunlu olarak kış lastiğinin bu tarihler içinde araçta takılı olması gerekir. Kış aylarında yasalar ile zorunlu olan kış lastiği uygulamasında yaz ayları için bir zorunluluk yoktur. Yasa gereği herhangi bir hüküm olmamak ile beraber 1 nisan itibari ile aracınızda yaz lastiğine geçiş yapmanız daha güvenli bir sürüşe sahip olmanın yanı sıra yakıt tasarrufu elde etmemiz açısından da önemlidir.

Yaz aylarında yaz lastiği ve kış aylarında kış lastiğinin kullanılması aynı zamanda lastiklerin daha uzun süre kullanımına da avantaj sağlamaktadır. Bu nedenler ile mevsime göre değişimin yapılması önerilmekted.r

Mevsime Göre Lastik Değişimi Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Oto lastikleri araç ile yol arasında bağın kurulmasına destek olurken güvenli bir seyahatin de elde edilmesine olanak verir. Lastiklerin seçilmesinde birçok farklı detaya yer açılır. Lastik çeşitleri arasından aracınız için uygun olan tercihe yer verirken lastik yanağında yer alan bilgileri detaylı olarak incelemeniz önerilir. Bunun yanı sıra kaliteli üretim özelliğine sahip olan üretici firmadan satın alınması ise kullanım açısında avantajın elde edilmesine imkân tanır.

Oto lastik alım işlemlerinde mevsime göre lastik değişiminin yapılması için ise yazlık ve kışlık lastik çeşitlerinin satın alınması gerekir. Sıcaklık değerlerine, hava durumu ve yol şartlarına uygun olarak değişim gösteren yaz ve kış lastiklerinin değiştirilmesi birçok avantajı da beraberinde getirir.

Oto lastik alım işlemlerinde ihtiyacınıza uygun olan özelliklere sahip olup mevsim şartları için kullanım imkânı veren lastik değişimi yapmanız sürüş güvenliği sunarken yol hâkimiyetinin elde edilmesini sağlar. Yakıt tasarrufu elde etmenizi sağlayan mevsime uygun lastik değişim işlemi aynı zamanda yasal diş derinliğine kısa sürede ulaşılmasının önüne geçerken uzun süreli ve güvenli sürüş sağlar.

Mevsime göre lastik değişim işlemlerini yaparak sizde bu avantajlardan faydalanmanın ayrıcalığını elde edebilirsiniz.