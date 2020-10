Küp Not Kağıdı Nasıl Olmalıdır?

Yaygın kullanılan kare şekillerin yanı sıra üçgen, daire, kalp ya da farklı versiyonlarına da ulaşabilmek mümkündür. Bir not kutusu içerisinde tek bir renkten oluşan türü olduğu gibi farklı renk alternatifi olanlar da bulunmaktadır. Geniş kullanım alanı sebebiyle hangi tasarım ve rengin size uygun olduğunu belirleyip onu tercih edebilirsiniz. Çoğu zaman karton bir kutu içerisinde bulunsa da plastik, metal veya ahşap kutu içerisinde olanları da mevcuttur. En çok tercih edileni 8*8 cm boyutlu olsa da daha büyük ya da küçük olanları da bulunur.

Küp Not Kağıdı Fiyatları Ne Kadar?

O an düşündüklerimizin hızlıca yazılabilmesi, unutulmaması gereken bilgilerin acil not alınması gerektiğinde not kağıtları yardımımıza yetişir. Müşterilere veya iş arkadaşlarımıza anlık verilecek kısa bilgiler için bu kağıtlar oldukça pratik olması sebebiyle çalışma masalarımızda mutlaka yer alması gerekir. Notlarımızın dağılıp kaybolmaması veya düzenli bir şekilde durması için de idealdir. Kitap, defterlerinizde önemli olan bir yeri belirtmek veya pano, duvarlarınızda notlarınızın göz önünde olarak dikkat çekmesi için de yapışkanlı ya da normal küp not kağıtlarını kullanabilirsiniz. Kurum logosu veya numarasının bulunduğu küp not kağıtları reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmaya müsaittir. Kaliteli hamura sahip ve gramajı yüksek bir küp not kağıdına yazı yazmaktan ekstra keyif duyacaksınız.

Küp not kâğıdı fiyatları, ürün ebatlarına, kâğıt kalitesine ve adedine göre değişik aralıklarda yer alır. Ürün boyutları, küçük, orta, büyük şeklinde farklılık gösterse de ortalama 8*8 cm boyuta sahip olanlar yaygın kullanıma sahiptir. Başlıca tercih edilme sebepleri uygun fiyatı olması ve pratik kullanımıdır. Fiyatları oldukça uygun olan bu ürünleri adet ya da toplu şekilde alabilirsiniz. Kâğıtların içinde bulunduğu kutunun materyali ve kalitesi fiyatlarda değişiklik göstermesine sebep olabilir. Dilerseniz kişiye özel baskı yapılıp reklam veya tanıtım amaçlı da kullanabilmek mümkündür. Fiyatları ortalama ₺3 ila ₺15 arası değişen küp not kâğıtları, ofis ortamına uygun olduğu kadar evdeki çalışma alanları için de idealdir.

Uygun Fiyatlı ve Kaliteli Küp Not Kağıdı Nereden Alınır?

Yoğun iş hayatı ve günlük hayatın stresiyle unutkanlık insanlar için sorun teşkil eder hâle gelmektedir. Özellikle ofis ve eğitim alanlarında hatırlanması ve yapılması gerekenler çalışanlar ve öğrenciler için zorlaşmaya başlamıştır. Böyle anlarda kullandığımız küp not kağıtları oldukça işimize yarar. Ofis ortamlarında, öğrencilerin çalışma masalarında sıklıkla kırtasiye ürünleri kullanmaya ihtiyaç duyulur. İhtiyaç duyulan kırtasiye ürünlerinin stok kontrolü düzenli yapılmayıp malzemesiz kalma gibi bir sorunla karşıladığı takdirde günlük işler sekteye uğrayabilir. Çalışma motivasyonunuzu artırmak için farklı renk ve desenlerde olanları da tercih edebilirsiniz.

Küp not kâğıdı fiyatları araştırılırken, en ucuz seçenekten ziyade kaliteli ürünleri tercih etmek uzun vadede daha hesaplı olacaktır. Yazıyı arkasına geçiren gramajı düşük kâğıtlar tekrar kullanılamayacağı için ekonomik bir seçenek olmayacaktır. Bu kadar sık kullanılan ürünlerde geri dönüşümü mümkün olanları almak hem iş yerimiz hem de dünyamız için doğru bir hareket olacaktır. Bu noktada Avansas.com’da satılan küp not kağıdı uygun fiyatı ve çevre dostu prensibiyle tercih edilebilir bir seçenektir. Avansas.com, geniş ürün çeşitliliği ve kaliteli malzemeleriyle yıllardır bu sektörde hizmet vermektedir. Ofisiniz veya çalışma ortamlarınız için ihtiyaç duyduğunuz en uygun ve kaliteli ürünleri seçerek kolaylıkla alışverişe başlayabilirsiniz.