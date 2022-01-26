Kredimin Onaylanma İhtimalini Nasıl Arttırabilirim?

Bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olun.

Başvurunuzdaki tüm bilgilerinizi doğru girin. Ayrıca kredi başvurunuzu yaparken toplam net gelirinizi de sisteme eksiksiz girmeniz kredinizin onaylanma ihtimalini arttıracaktır. Toplam net geliriniz; maaş ve serbest meslek gelirinize ek olarak düzenli kira, gayrimenkul ve banka menkul kıymet gelirlerinizin toplamıdır.

Gecikmiş borçlarınız varsa kapatın.

Yapı Kredi’de ya da herhangi bir bankada İhtiyaç Kredisi, Esnek Hesap veya Kredi Kartı gibi kredili ürünlerinize ait gecikmiş borçlarınız bulunuyorsa bu borçlarınızı kapatın. Aynı şekilde devlet ya da özel kurumlardaki hacze konu olan borcunuzu kapatmanız ve borcunuzun ödendiğinden emin olmanız başvurunuzun onaylanma ihtimalini artıracaktır.

Borçlarınızı düzenli ödemeye dikkat edin.

Yapı Kredi ya da diğer bankalardaki ödemelerinizi düzenli gerçekleştirin. Ödemelerinizi düzenli yapmanız skorlarınızı olumlu etkileyecek, bu da kredinizin onaylanma ihtimalini arttıracaktır. Aynı şekilde ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yapmak ve kredi kartı için “asgari tutar” yerine dönem borcunun tamamını ödemek kredi notunuzu yükseltmenize yardımcı olacaktır.

Düşük limitli de olsa mutlaka kredili ürün kullanın.

Kredili bir ürün kullanmak ve bu ürünün ödemelerini düzenli bir şekilde gerçekleştirmek kredi notunuzun artmasını sağlayacağı için kredinin onaylanma ihtimalini arttırır. Bu yüzden Kredi Kartınız ya da Esnek Hesabınız yoksa küçük bir limitle de olsa almanız ve ödemeleri düzenli yapmanız bankamızdaki kredibilitenizin artmasına yardımcı olacaktır.

Mevcut borçlarınızı Borç Transfer Kredisi ile kapatın.

Borç Transfer Kredisi veya Kapama Koşullu Kredi ile vadeyi uzatıp aylık ödemelerinizi azaltabilir ya da uygun faiz oranlarıyla kredilerinizi tek yerde toplayarak ödemelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Kredilerinizi Yapı Kredi’de tek bir kredide toplamak da onaylanma ihtimalini arttıracaktır.

Tüm bu bilgilere ek olarak kredi başvurunuzun bankaların belirlediği kredi ve tahsis politikaları ile risk skorları neticesinde değerlendirildiğini hatırlatmak isteriz.

Kredi notumu nasıl öğrenebilirim?

Kredi notunuzu Findeks üzerinden öğrenebilirsiniz.

Farklı ihtiyaçlarınıza yönelik olarak hazırlanmış Findeks Paketleri ile kredili ürünlerinize ilişkin ödeme performansınızı izleyerek, kişiye özel finansal danışmanlık, takip ve uyarı hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

İhtiyacınıza uygun Findeks Paketlerine Yapı Kredi Mobil’den, Yapı Kredi Bireysel/Kurumsal İnternet Şubesi’nden ve size en yakın Yapı Kredi Şubesi’nden ulaşabilir, paketin avantajlarından siz de faydalanabilirsiniz.

Kredi başvurumu nasıl gerçekleştirebilirim ?

Yapı Kredi müşterisiyseniz Yapı Kredi Mobil ya da İnternet Şubesi’nden hemen Bireysel İhtiyaç Kredisi’ne başvurabilir; kredinizi şubeye gitmeden, haftanın her günü anında kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Mobil / İnternet Şubesi şifreniz yoksa ya da şifrenizi unuttuysanız Şifre Al/ Şifremi Unuttum menüsünden hemen yeni bir şifre alabilirsiniz.

Yapı Kredi müşterisi değilseniz Hemen Başvur butonuna tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz ya da Yapı Kredi Mobil’i indirip görüntülü işlem asistanımıza bağlanarak kolayca Yapı Kredili olabilirsiniz.