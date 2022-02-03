Kırmızı Oda 59. Yeni Bölüm Bugün mü? 3 Şubat 2022 TV8 Yayın Akışı

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM 4 ŞUBAT 2022 CUMA GÜNÜ TV8 EKRANLARINDA OLACAK.

3 Şubat 2022 TV8 Yayın Akışı

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 Survivor All StarYarışma

13:30 Survivor Panorama / CanlıProgram

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

19:15 Kırmızı OdaDizi

00:15 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

05:00 DiziDizi

Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan, senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’, 58. bölümüyle izleyiciyle buluştu. İşte 28 Ocak 2022 tarihli Kırmızı Oda 58. bölümü...

Terapiye ara verdikten sonra mahcup bir şekilde Doktor Hanım'ı ziyaret eden dara (Gökhan Özoğuz), yaşadığı ikileme rağmen abisi ile geçmişte yaşadıklarını anlatmaya devam eder. Abisinin hayata veda ettiği geceyi de anlatan Dara'nın, uyku probleminin kaynağı da ortaya çıkar. Uzun bir aradan sonra klinikten tekrar randevu alan Sadi (Erkan Petekkaya) Kırmızı Oda'ya geri döner. Babasının hapishaneden çıkması ile dengesi şaşan Sadi, onunla yüzleşmeye gittiğinde babasının avukatı Nazgül (Melis Birkan) ile tanışır. Sadi babasının peşine düşmekten vazgeçmez. Çünkü geride bıraktığı hayatının gölgesinden ve kalbindeki öfkeden bir türlü kurtulamaz. Kırmızı Oda Youtube Kanalına Abone Olun : https://shorturl.at/hrvRW Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı Kırmızı Oda'da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Kırmızı Oda | 58. Bölüm | "EN KAPANMAYAN YARA HEP ANNEDİR"

KIRMIZI ODA OYUNCULARI

Binnur Kaya Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan