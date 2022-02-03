Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu. 3 Şubat 2022

Yararlı Bilgiler 03.02.2022, 15:24 03.02.2022, 16:22
Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.

Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/

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