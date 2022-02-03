Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu. 3 Şubat 2022
Yararlı Bilgiler 03.02.2022, 15:24 03.02.2022, 16:22
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Kırıkkale'de 15 günlük hava durumu oldu.
Kırıkkale hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/