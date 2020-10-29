Kestane fırında ya da tavada nasıl yapılır?

FIRINDA KESTANE PİŞİRMEK İÇİN

Kestanelerin en çıkıntılı noktalarına + şeklinde çizikler atın. Kestanelerin etli kısımlarını çizmemeye özen gösterin. Kesik attığınız kestanelerinizi yıkayın. Temiz kestanelerinizi 1 saat kadar beklemek üzere su dolu bir kabın içine koyun. Damak zevkinize göre kestanelerin suyuna tuz ekleyebilirsiniz. 1 saat kadar beklettiğiniz kestaneler iyice yumuşayınca kabuğundan rahatça ayrılacaktır. Kestanelerin suyunu süzün ve pişirmek için, fırın tepsisine dizerek önceden 200 derecede ısıtılmış olan fırına koyun. Kestaneleriniz kabukları açılıp renk almaya başladığında yeterince kızarmıştır. Fırından çıkardığınız kestanelerin kabuklarını soyup çok bekletmeden servis edin. Afiyet olsun.

TAVADA KESTANE PİŞİRMEK İÇİN

Kestanelerinizi iyice yıkayıp, kurulayın. Üstlerine tek bir çizik atın. Pişirme işlemini yapacağınız yapışmaz tavayı orta ateşte ısıtmaya başlayın. Bu sürede çizdiğiniz kestaneleri üst üste gelmeyecek şekilde tavaya dizin. Kestaneler pişerken yarım çay bardağı kadar suyu elinizle tavaya serpiştirin. Suyu direkt kestanelerin üstüne dökmeyin yavaşça serpmek çok önemli. Pişmekte olan kestanelerin üzerini kapatın, çok karıştırmayın. Ortalama 20 dakikada pişmiş olacaktır. Afiyet olsun.

Bir bıçak yardımı ile kestanelerin üzerine sadece kabuğunu çizecek şekilde bir çizik atın.

Kestiğiniz bu kestaneleri iyice yıkayın ve içi su dolu bir kabın içinde bekletin.

Bu işlemden sonra kestanenin kabuğu yumuşayacak ve kestaneden daha kolay ayrılacaktır.

Kestaneleri bir süre bekletin ve suyunu süzün.

Suyunu süzdüğünüz kestaneleri fırın tepsisine dizin.

Fırını tüm bu işlemlerden önce 200 derecede ısıtın ve kestaneleri içine atın.

Kestanelerin rengi değişene kadar fırında pişirin ve sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Tavada kestane yapımı:

Kestaneleri yıkayın ve kurulayın.

Kurulama işlemi bittikten sonra enine doğru hafif bir çizik atınız.

Ocağınızın ateşini orta dereceye ayarlayın ve teflon bir tavanın içine yerleştirin.

Kestaneler pişerken yarım çay bardağı suyu ekleyin fakat direk üzerlerine dökmeden bu işlevi yapın.

Pişirme işlemi devam ederken kapağı kapalı tutun ve yaklaşık olarak 20 dakika pişirme işlemine devam edin.

20 dakikalık pişirme işleminden sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Közde kestane yapımı:

Kestanelere hafif bir çizik atın.

Çizik attıktan sonra iyice yıkayın ve su dolu bir kabın içine koyun.

Su dolu kabın içerisinde 2 saat kadar bekletin.

Su dolu kaptan kestaneleri çıkarın ve kurulayın. Kuruladıktan sonra yüksek ısılı bir tavada közün üzerinde kestanelerinizi pişirin.

Pişirme işlemi sonunda afiyetle yiyebilirsiniz.

Haşlama kestane yapımı:

Kestanelerinizi bir bez yardımı ile teker teker silin.

Haşlama yönteminde kestanelerinize çizik atılmayacak.

Kestanelerinizi yıkamayın su da yıkamak içerisine su kaçmasına sebep olabilir ve bu da kabuklarının soyulmasını zorlaştırabilir.

Bir tencereye su koyun ve kaynatın.

Tencerede ki su kaynadığında kestanelerinizi hazırlayın ve 5 erli gruplar halinde içerisine atın.

5 erli gruplar olma sebebi suyun sıcaklığını kaybetmemesi için.

Kestanelerinizi kaynayan suyun içine attıktan sonra 2 – 3 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Kestaneleriniz piştikten sonra soğuk suya tutup kabuklarını rahatça soyup afiyetle yiyebilirsiniz.

Kâğıtta kestane pişirme yöntemi: