Kayıtı mı kaydı mı?

"Kayıt olmak" kelimesinin ünsüz yumuşaması kuralına göre sonundaki t harfi yumuşar ve d olur. Hemen kendisinden sonra gelen kelimedeki -o ile birleşerek "kaydolmak" şeklinde yazılır.

Ünsüz yumuşaması;

Kelimenin sonundaki p,ç,t,k sert sessizlerin ardından eğer a,e,ı,i,o,ö,u,ü gibi sesliler gelirse sert sesli yumuşar ve b,c,d,g (ğ) sesine dönüşür.

Örnek kelimeler:

Kayıtı - Kaydı

Kitap- kitabı

Pabuç- pabucu

Renk-rengi

Tarak-tarağı

Birleşik kelimelere örnek:

Kayıt olmak - kaydolmak

Kayıp olmak - kaybolmak

Kasıt etmek - kastetmek

Bu kelimenin "kayıt etmek mi, kaydetmek mi?" olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı kaydetmek şeklinde olmalıdır.

Kayıt etmek(Yanlış kullanım)

Kaydetmek(Doğru kullanım)