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Kayıtı mı kaydı mı?
"Kayıt olmak" kelimesinin ünsüz yumuşaması kuralına göre sonundaki t harfi yumuşar ve d olur. Hemen kendisinden sonra gelen kelimedeki -o ile birleşerek "kaydolmak" şeklinde yazılır.
Yararlı Bilgiler 25.09.2020, 09:35
"Kayıt olmak" kelimesinin ünsüz yumuşaması kuralına göre sonundaki t harfi yumuşar ve d olur. Hemen kendisinden sonra gelen kelimedeki -o ile birleşerek "kaydolmak" şeklinde yazılır.
Ünsüz yumuşaması;
Kelimenin sonundaki p,ç,t,k sert sessizlerin ardından eğer a,e,ı,i,o,ö,u,ü gibi sesliler gelirse sert sesli yumuşar ve b,c,d,g (ğ) sesine dönüşür.
Örnek kelimeler:
Kayıtı - Kaydı
Kitap- kitabı
Pabuç- pabucu
Renk-rengi
Birleşik kelimelere örnek:
Kayıt olmak - kaydolmak
Kayıp olmak - kaybolmak
Kasıt etmek - kastetmek
Bu kelimenin "kayıt etmek mi, kaydetmek mi?" olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı kaydetmek şeklinde olmalıdır.
Kayıt etmek(Yanlış kullanım)
Kaydetmek(Doğru kullanım)